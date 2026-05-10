網民以「細陳」之名冒認助理送爆旋陀螺 古天樂發聲明澄清從未聘用並委託搞活動

近日有網民在 Threads 平台冒充古天樂(古仔)助理「細陳」，聲稱古仔特別為粉絲從台灣入手888個 爆旋陀螺，網民留言祝福即可免費領取，有關帖文現已刪除。有傳媒就事件向古天樂的天下一公司查證，今日古天樂在個人社交平台轉發聲明嚴正澄清，「本公司及古天樂先生從未聘用名為『細陳』之人士擔任助理或任何職務」，從未舉辦任何「送贈爆旋陀螺」活動，保究法律青任的權利，並提醒各方人士，切勿輕信非官方資訊，以免受騙。

該名自認古天樂助理的「細陳」，根據其Threads帳號名字為陳琳，已刪除的相關發帖寫道，「大家好，我係古天樂助理細陳。古仔話：明星都要親民，知道大家最近都鍾意玩爆旋陀螺，亦知道而家唔好買，所以叫我去咗台灣朋友舖頭入咗888個。已經領走咗126個，仲剩落762個。希望大家留低一句對古仔嘅祝福，可以隨便拎走一個陀螺。」有網民信以為真，留言祝福：「古生萬歲」、「古生票房屢創新高，越拍越有」、「古生身體健康 心想事成」等。

「本公司作為知名演員古天樂先生之唯一法定經紀人公司，統一管理其肖像權、代言工作及版權作品。

針對近日社交平台 Threads用戶「陳琳」冒充藝人助理並發佈虛假活動之行為，本公司嚴正聲明如下：

身份澄清：本公司及古天樂先生從未聘用名為「細陳」之人士擔任助理或任何職務，該人士之言論、行為及發佈之訊息，均與本公司及藝人無關。

活動否認：本公司及古天樂先生從未舉辦、亦未授權任何人士舉辦「送贈爆旋陀螺」之活動。相關帖文內容純圖虛構，旨在誤導大眾。