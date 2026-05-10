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娛樂
出版：2026-May-10 21:00
更新：2026-May-10 21:00

薛家燕偕乖孫登基 指李泳漢夠惡可以做保鏢

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薛家燕今日以登基look現身《開心大派對》十周年「幸福•家燕 星光盛宴」母親節盛宴，筵開60席，與多位歌手及fans共度溫馨難忘的母親節。

家燕姐與陳彥行在《皆大歡喜》扮演兩母女，今日同場慶祝，行姐與女兒Paris親子上陣參賽，Paris亦與家燕姐孫仔Julian及家燕媽媽藝術中心學生合唱《真的愛你》，向全場母親送上最真摯的祝福。

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家燕姐很開心孫仔Julian與Paris上台表演，並稱Julian一早已彈琴及唱歌給她。行姐就收到囡囡畫的畫，家燕姐即大讚Paris非常乖巧。談到家燕姐今日再次登基look出席，她笑謂覺得這隻色很襯她，行姐自言大了兩個碼，很難找衣服。

問到行姐囡囡有沒有遺傳演藝天份，她表示Paris比較慢熱，需要warm up一下，不能即時投入。家燕姐指Paris在其中心上堂，發現她唱歌跳舞很有天份。行姐大爆Julian遺傳了家燕姐的演藝細胞，一到場便問哪一個是C位，家燕姐也笑謂其兒子較文靜，不像孫仔這麼有表演慾，算是隔代遺傳。

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談到網民指李家鼎因為心軟令李泳漢不停苛索，她說：「鼎爺已經盡咗佢責任，一直到照顧緊大仔家庭，希望佢可以了解爸爸已經81歲，如果俾咁大壓力負擔佢，其實自己出嚟搵（工）都搵到，應該做到！佢咁大隻，出嚟可以做bodyguard，保鏢都得，夠惡吖嘛！有氣勢！自己充實自己，唔好令到爸爸咁難過。其實我哋都係擔心鼎爺，希望佢活得開心，身體健康！」

提到泳漢的處事方法，可能會影響到小朋友日後的做人處事，家燕姐坦言父母教育好重要，如行姐也會對囡囡有嚴格的一面，會提醒囡囡，這都是做父母的事。行姐表示跟鼎爺不太熟略，認為家家有本難念的經，旁人很難說甚麼，希望他可以保重，身體健康。

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