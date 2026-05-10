薛家燕偕乖孫登基 指李泳漢夠惡可以做保鏢

家燕姐與陳彥行在《皆大歡喜》扮演兩母女，今日同場慶祝，行姐與女兒Paris親子上陣參賽，Paris亦與家燕姐孫仔Julian及家燕媽媽藝術中心學生合唱《真的愛你》，向全場母親送上最真摯的祝福。

家燕姐很開心孫仔Julian與Paris上台表演，並稱Julian一早已彈琴及唱歌給她。行姐就收到囡囡畫的畫，家燕姐即大讚Paris非常乖巧。談到家燕姐今日再次登基look出席，她笑謂覺得這隻色很襯她，行姐自言大了兩個碼，很難找衣服。

問到行姐囡囡有沒有遺傳演藝天份，她表示Paris比較慢熱，需要warm up一下，不能即時投入。家燕姐指Paris在其中心上堂，發現她唱歌跳舞很有天份。行姐大爆Julian遺傳了家燕姐的演藝細胞，一到場便問哪一個是C位，家燕姐也笑謂其兒子較文靜，不像孫仔這麼有表演慾，算是隔代遺傳。