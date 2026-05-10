泳兒 林曉峰現身任大使 仁美清叙義賣玻璃馬助學

泳兒、林曉峰(阿Lo)今日出席由亞洲小姐組成的慈善機構「仁美清叙」的「藝術水晶玻璃馬慈善發布會」，活動旨在透過義賣精緻的玻璃工藝品，在主席程瑤(Donna)領導下，籌募助學金資助內地貧困兒童完成大學課程，用教育的力量助下一代脫貧。是次義賣「仁美清叙」與著名藝術家Eveline Ko合作，由AEfolio玻璃工匠純人手打造。程瑤在會上感性分享：「要打破貧窮的循環，良好的教育是唯一開始。」她指這批藝術駿馬，展現工藝之美，更象徵著將學習的機會送到遠方每個角落。

首次擔任助學大使的泳兒，對於能發揮公眾人物的力量感到榮幸。她憶述入行前，已常到老人院唱歌探訪：「之前喺工作上認識咗Donna，所以佢邀請我做呢個活動，我真係好開心。以前未入行嗰陣，都有去過老人院探訪同唱歌，而家做咗歌手，影響力大咗，都好珍惜自己呢份影響力。」她亦期待未來能與仁美清叙有更多深度的慈善合作。

多次參與「仁美清叙」慈善活動的阿Lo，曾在程瑤及榮譽主席羅霖帶領下，親身前往湖南山區探訪。他回憶當時協助學校維修食水管的經歷，感觸良多，程瑤大讚對方細心，笑指他每次探訪都反客為主安排妥當，甚至義務擔任司儀，是真正的慈善夥伴。阿Lo說：「很高興再次與仁美清叙並肩把愛心延續，已經身體力行第一時間認購水晶玻璃馬，鼓勵更多人以實際行動支持籌款。」他希望可以了解更多貧困家庭的生活，將來與更多人分享自己的見聞。

母親節將至，天下母親最大的心願莫過於「望子成才」。由歷屆亞洲小姐組成的慈善機構「仁美清叙」，在主席程瑤（Donna）領軍下，於今日（9日）在啟德 SOGO 隆重舉行「藝術水晶玻璃馬慈善發佈會」。