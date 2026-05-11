周家怡負傷演《媽樣年華》跳綱管舞 感慨每位媽媽為家庭放棄多

新片《媽樣年華》前日（5月9日）舉行慈善優先場，多個家庭主婦與家人獲邀成為第一批觀眾欣賞電影，該片監製陳心遙、新晉導演胡翠兒，與戲中演員周家怡、張迪文（Jayden）親臨現場答謝。Jayden更準備花束，驚喜送給片中飾演母親的周家怡，全場歡呼聲與掌聲不斷，有現場觀眾更深受導演胡翠兒媽媽曾放棄個人興趣的故事感動，氣氛感人又溫馨。 《媽樣年華》講述家庭主婦在家庭與自我之間勇敢追夢的故事，家怡飾演一位追夢的母親，Jayden則演出「媽寶」角色，兩人母子對手戲備受期待。映後分享環節中，家怡鼓勵每一位媽媽勇敢追夢，而Jayden寄語觀眾在任何年齡、任何情況下，都可以追求自己想做的事。

計劃下半年上映 席間陳心遙監製宣布電影計劃下半年上映，家怡大表興奮：「好期待！因為呢套戲大家都放咗好多心血。最重要的是，我覺得呢部電影適合所有人睇，俾大家見到導演胡翠兒拍呢部戲的初衷，就係想表達媽媽當初選擇家庭時所放棄嘅野，所以期待上映後有更多媽媽可以睇到。」

鋼管舞根本係武術 被問到今次戲中需要跳鋼管舞，家怡回想仍然深刻：「開拍前準備咗3個月，但正式訓練可能只有一個月，因為中途經歷骨裂，真係好辛苦，需要很大力氣。其實以前我完全唔了解鋼管舞，覺得拍嘅時候上去扭兩下就行，結果完全唔得。真正去了解後，先發現鋼管舞根本就係武術，需要好強嘅核心肌群同肌肉，要訓練過先可以做到。」 身旁的Jayden聽畢即大歎：「我超級佩服家怡同泰妹（楊雅文）真係好厲害！我好尊敬所有舞蹈員，佢哋俾咗很多意見，分享咗很多跳舞的心得。每個人都跳得超級好睇。」而Jayden亦大表幸福：「家怡好友善，好疼愛團隊同所有演員。因為始終好少經驗拍電影，所以有前輩好似家怡同燕玲姐照顧都係非常開心嘅一件事。」