周家怡負傷演《媽樣年華》跳綱管舞 感慨每位媽媽為家庭放棄多

新片《媽樣年華》前日（5月9日）舉行慈善優先場，多個家庭主婦與家人獲邀成為第一批觀眾欣賞電影，該片監製陳心遙、新晉導演胡翠兒，與戲中演員周家怡、張迪文（Jayden）親臨現場答謝。Jayden更準備花束，驚喜送給片中飾演母親的周家怡，全場歡呼聲與掌聲不斷，有現場觀眾更深受導演胡翠兒媽媽曾放棄個人興趣的故事感動，氣氛感人又溫馨。
《媽樣年華》講述家庭主婦在家庭與自我之間勇敢追夢的故事，家怡飾演一位追夢的母親，Jayden則演出「媽寶」角色，兩人母子對手戲備受期待。映後分享環節中，家怡鼓勵每一位媽媽勇敢追夢，而Jayden寄語觀眾在任何年齡、任何情況下，都可以追求自己想做的事。
計劃下半年上映
席間陳心遙監製宣布電影計劃下半年上映，家怡大表興奮：「好期待！因為呢套戲大家都放咗好多心血。最重要的是，我覺得呢部電影適合所有人睇，俾大家見到導演胡翠兒拍呢部戲的初衷，就係想表達媽媽當初選擇家庭時所放棄嘅野，所以期待上映後有更多媽媽可以睇到。」
鋼管舞根本係武術
被問到今次戲中需要跳鋼管舞，家怡回想仍然深刻：「開拍前準備咗3個月，但正式訓練可能只有一個月，因為中途經歷骨裂，真係好辛苦，需要很大力氣。其實以前我完全唔了解鋼管舞，覺得拍嘅時候上去扭兩下就行，結果完全唔得。真正去了解後，先發現鋼管舞根本就係武術，需要好強嘅核心肌群同肌肉，要訓練過先可以做到。」
身旁的Jayden聽畢即大歎：「我超級佩服家怡同泰妹（楊雅文）真係好厲害！我好尊敬所有舞蹈員，佢哋俾咗很多意見，分享咗很多跳舞的心得。每個人都跳得超級好睇。」而Jayden亦大表幸福：「家怡好友善，好疼愛團隊同所有演員。因為始終好少經驗拍電影，所以有前輩好似家怡同燕玲姐照顧都係非常開心嘅一件事。」
被問到母親節有何準備，家怡笑言：「我訂咗禮物給媽咪，但係仲未送到！不過我會同媽咪吃飯，仲有我嘅姑姐、姑長、全部嘅表弟妹一齊出嚟食，好開心。其實唔係正日先係母親節，每日都應該係母親節，真係每日都錫爹哋媽咪。」Jayden則表示：「母親節會一齊食飯我諗我媽咪都會好享受我哋一齊食飯，係一件好溫馨嘅事。」
電影慈善優先場得到善心人士國際獅子會中國港澳303區第六分區主席梁晏菁女士支持，邀得近百位來自香港小童群益會賽馬會長沙灣青少年綜合服務中心、民社服務中心以及香港婦女中心協會賽馬會麗閣中心的家庭共度母親節周末。