肥媽再鬧李泳漢黑心正衰仔 指李家鼎太愛施明致大孖有機可乘

肥媽昨日出席《中年好聲音4》宣傳活動，她受訪時勞氣鬧爆李泳漢。今日她出席「幸福．家燕 星光盛宴」母親節盛宴時，提起李泳漢仍有火，她坦言大家一直不敢鬧，「晨早應該要有人鬧佢，啱唔啱吖？只係大家唔好意思！」

攰到死仲問幾時有工開

她坦言自己跟李家鼎合作，雖然從不敢跟大家談李泳漢，但大家都知道發生甚麼事。她說：「佢搏晒命，攰到死都問幾時有工開，問有咩做。我問佢『點解咁勞氣，你一個人係咪！』佢就話『有兩個細路哥，個後生搵唔到，要幫！』你諗下，佢一路做，佢咁攰都諗辦法去幫你個衰仔！」