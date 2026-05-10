肥媽再鬧李泳漢黑心正衰仔 指李家鼎太愛施明致大孖有機可乘

肥媽昨日出席《中年好聲音4》宣傳活動，她受訪時勞氣鬧爆李泳漢。今日她出席「幸福．家燕 星光盛宴」母親節盛宴時，提起李泳漢仍有火，她坦言大家一直不敢鬧，「晨早應該要有人鬧佢，啱唔啱吖？只係大家唔好意思！」
攰到死仲問幾時有工開
她坦言自己跟李家鼎合作，雖然從不敢跟大家談李泳漢，但大家都知道發生甚麼事。她說：「佢搏晒命，攰到死都問幾時有工開，問有咩做。我問佢『點解咁勞氣，你一個人係咪！』佢就話『有兩個細路哥，個後生搵唔到，要幫！』你諗下，佢一路做，佢咁攰都諗辦法去幫你個衰仔！」
她又提到鼎爺非常愛施明，經常把施明掛在咀邊，「佢成日都話施明好鍾意食，施明咩，佢係好愛施明，你竟然唔俾佢去醫院睇佢，死咗都唔俾佢知，怨死個老人家呀！」
有乜理由唔俾鼎爺知墓地
肥媽又提到有時拍攝見到鼎爺收到施明電話，只要見施明電話便會立即接聽。她指摘泳漢不讓家人知施明下葬地方，「你有乜理由，唔俾呢個男人知道愛妻嘅墓地呢！你咁黑心嘅做得出㗎？」
她續說：「啲人話我夠膽鬧佢，有咩話唔夠膽？憎你就係憎你！我同佢合作，成日問邊度多嘢做，佢多啲嘢做就係想俾啲細路哥！我成家人都鬧到佢，香港人邊個唔鬧佢？我係親眼睇住鼎爺有幾咁辛苦，手都震埋去切菜，去拍嘢，為咗幫你哋（泳漢）！佢仲要話鼎爺唔啱？」
肥媽坦言不擔心自己百年歸老之後會出現爭產，因為一早規劃好，遺囑也立好，已留了一筆給自己用。她亦一直教導子女要孝順、尊重長輩及感恩，認為細時唔教，大時就辛苦。她認為泳漢現在是被縱出來，「鼎爺好錫施明，施明講咩佢都唔敢駁，咁泳漢𠱁掂個阿媽，鼎爺唔敢推。」