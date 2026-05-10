農夫演唱會｜召喚全場叫黃子華回水佘詩曼「除褲」 張家輝關詠荷激罕夫妻檔捧場

農夫今天(10日)下午舉行尾場紅館演唱會《全香港最好笑嘅演唱會》，請來麥玲玲、Novel Fergus、PetPet Shawn、張繼聰及組合JFFT擔任嘉賓，台下捧場陣容同樣星光熠熠，包括黃子華、佘詩曼、張家輝與太太關詠荷、炎明熹及陳柏宇等。C君笑言不知從何時開始，經常被觀眾要求「回水」及「除褲」，就趁子華神在場，將個波交俾子華，「這些並非由我發明，而是子華神發明的，不如給全場一個機會，一起狠狠地向他大叫一次『回水』。」陸永笑指既然阿佘亦在現，不如就向她大叫一次「除褲」。其後，農夫細訴與子華神和阿佘的淵源，C君自言跟兩人是電影《棟篤特工》的組合，而他與陸永亦曾為黃子華的電影《乜代宗師》配樂，不過此後再沒有被邀合作，「從此佢每部電影都打破紀錄，確實係我們連累了子華神，對不起。我們心目中永遠的子華神。We love you！」台下的黃子華亦向兩人回贈飛吻。
與張繼聰組「人夫集團」復刻《鬚根Show》
農夫於演唱會結束後，受訪，對於相隔16年再開演唱會，而且連開3場，已較上次僅開1場進步3倍。問到何以開下午場，他們解釋希望觀眾睇完騷仍陪伴母親慶祝。談到何不邀請黃子華上台即興合唱《上善若水》時，C君搞笑表示，「佢嚟已經相當俾面，而且首歌幾年前，萬一捉佢上台又唔記得咗歌詞，咁就尷尬。」他透露子華也有就今次演唱會名字給予意見，連10月他們與張繼聰組成的限定組合「人夫集團」，都有子華的意見，C君形容是綜合娛樂舞台show，可說是復刻子華神與吳鎮宇和張達明合作的《鬚根Show》演出。
地位好比胡楓
談到張家輝罕有地與太太關詠荷齊齊捧場，可見農夫地位恰如胡楓，兩人笑言：「因為下午場，完全無諗過佢同太太一齊嚟。」兩人自言雖曾與張家輝碰面交談，佰沒想過他與關詠荷一齊入場，C君自爆：「我哋每次喺佢面前都係扮化骨龍，佢都已經警告我哋好多次，笑下就好，唔好再扮。」