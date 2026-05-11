李凱賢Brian@24味首與伍詠薇合作 拒坐太近：怕老婆唔鍾意

伍詠薇與廿四味的李凱賢(Brian)首度聯手主持HOYTV訪談節目《九運會客室》，談及首度合作，伍姑娘對 Brian 讚不絕口，不僅轉數極快、人品好，更是一名難得的「好丈夫」。她爆料錄影期間的趣事，指 Brian 非常自律，曾開口要求她「唔好坐咁近」，理由竟是：「我怕老婆唔鍾意呀！」這份自律讓伍姑娘大為欣賞。節目訪問娛樂圈以至各行各業女性，首集嘉賓是電影《九運會客室》演AK江𤒹生母親的李蕙敏。其他將現身的嘉賓包括憑電影《夜王》演「葵芳」爆紅的蔡蕙琪（Kay Choi）深入分享「極速成名」的感受，還有裕物分享由「青春偶像」轉型為「帶貨女王」的心路歷程，深情剖白與林作那段備受爭議的戀情。

HOYTV《九運會客室》探討中年女性在「九運」下的轉變與機遇，兩人早前與玄學家唐碧霞師傅進行錄影，3人首度同框火花十足，伍姑娘搞笑地將唐碧霞誤稱為「碧咸」，更打趣稱對方為「Victoria 碧咸」。唐碧霞師傅指出，未來 20 年將迎來女性大運，尤其是 30 至 55 歲的女性（中女）將大放異彩。伍姑娘對此深表認同，直言無論任何年紀的女性，只要保持良好狀態與心態，都能建立屬於自己的事業與故事。首次在電視主持的 Brian 表示，團隊氣氛和諧，大家經常「堆埋一齊」度橋，合作得非常舒服，並會在節目中「真情流露」，不會刻意掩飾。Brian：「其實我照講粗口，但我嘅粗口唔係鬧人，係助語詞！我哋YouTube版本會播晒出嚟。」節目於5月11日起 YouTube平台原片直出，電視版本則會於5 月 25 日起播出。