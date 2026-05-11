IT狗2.0｜陳宇琛神還原石修22年前《隔世追兇》催眠術 子承父業老豆有乜反應？

陳宇琛(Sam)昨日(10日)現身深水埗出席母親節活動，談到近日為ViuTV劇集《IT狗2.0》客串，重演父親石修在2004年TVB劇集《隔世追兇》，「一滴兩滴三滴」的經典催眠場口，引起網民熱話。他受訪時坦言，當年沒有看劇集時，因為接演角色才重看和研究，「用返佢嘅節奏、語氣同Chok去做，係好認真去做，現場氣氛都好搞笑，可能因為有共鳴，都睇過TVB好多劇，我都可以話係嗰度大，所以好多網民都話，嗰段對白又我嚟講，好有說服力，所以好多人比併番我同佢做，好似『神還原』。」

原來參考畢彼特惡搞版？ 問到石修可知網上流傳他的當年Meme圖，Sam相信父親現已略知一二，他笑言已在網上看到不少昇華版(惡稿)，「我記得有個Brad Pitt版，我都有模仿Brad Pitt版，大家都好chok咁去做，Brad Pitt又係好chok咁拍廣告，對我嚟講有少少難度。」他笑言看到網上的新舊對比段，因為我做唔止聲線同節奏，我連語氣都跟足。問到自覺似Brad Pitt或父親，他笑言，「有得揀梗係Brad Pitt！有啲網民話我唔係模仿，係一個致敬，我嗰日做返比daddy睇，咁都好開心，笑到格格聲。」他表示拍攝時已投入角色，故沒有「焗蟹」，反而導演等工作人員辛苦忍笑。

製造驚喜零反應？ 陳宇琛表示前晚(9日)已跟父親石修和母親慶祝，其間巧遇簡君晋導演，大家也有趁機合照，他半說笑建議簡導，「可以反轉又反轉，我催眠老豆，然後佢再催眠我，可以玩到《Inception》咁。」問到事前可有向石修請教，他笑言希望給父親驚嘉，事後才通知他收看，「佢好開心，因為做得好嘛。」他指父親未有即時評價，翌日見面才chok爆跟他說，「OK啦，做得幾好，有進步。」他笑言評價好中肯，見我演戲多年，演技終於有進步，「雖然演佢好似搞緊笑，但佢見我嗰種認真，做得咁實而有好多層次，覺得我都用了自己一套去演，最主要唔係抄佢，係後面一番情深對白，都同我心裡想法有連繫。」