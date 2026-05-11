吳雨霏驚喜宣布成寄養家庭 三子女體會愛與分享

歌手吳雨霏（Kary）與「網球王子」丈夫洪立熙於2015年結婚，婚後先後誕下一子兩女，家庭生活向來幸福美滿。昨日（10日）趁著母親節，她在社交網貼出一張初生嬰兒的腳仔照片，並驚喜宣布「再做媽媽」。不過，這次她並非再度懷孕，而是與家人一同開展了全新角色，成為「寄養家庭」。

最美好的決定

Kary正式成為一位寄養媽媽，她選擇多行一步打開家門照顧有需要的孩子，實在是一個非常溫暖的決定，她坦言：「一開始明知前面會有很多挑戰、很多可能令人成淚的時刻，我都不太明白自己從何有勇氣做寄養家庭，但走到今天回頭看，這大概是我們一家做過最美好、最值得的一個決定之一。」

重新思考「家」意義

這段寄養經歷，讓Kary 與家人重新思考「家」的意義，她感受到，「家，不一定只靠血緣去界定，而是由愛去選擇、去接納。」更重要的是她的三名親生孩子亦在過程中有所成長，慢慢學會如何去愛與分享，體會到自己的心也可以成為別人溫暖的地方。