The Weeknd官宣亞洲巡迴香港站 10月首次登陸啟德主場館連開兩場

來自加拿大的樂壇天王The Weeknd宣布展開巡迴演唱會《AFTER HOURS TIL DAWN 2026》，官宣10月30及31日一連兩場登陸啟德主場館，與香港歌迷共度萬聖節。

兩小時逾50萬讚好

史上巡迴演唱會最暢銷個人男歌手The Weeknd，在萬眾期待下首次在啟德主場館開唱，他自2022年7月於美國展開世界巡迴演唱會後，今年9月6日將於葡萄牙舉行最後一場，接著便啟動今次亞巡，屆時他會於9月20日以日本東京作為首站，之後再到雅加達、新加坡、首爾、曼谷、香港，11月4日以馬來西亞吉隆坡作為最後一站。

The Weeknd今日（11日）在其IG宣布亞巡消息，約兩小時已逾50萬網民讚好。香港主辦單位Live Nation暫未公開票價，而門票將於5月18日上午10時起在藝人官網優先訂票，5月21日正式公開發售。