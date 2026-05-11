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娛樂
出版：2026-May-11 13:22
更新：2026-May-11 13:22

The Weeknd官宣亞洲巡迴香港站 10月首次登陸啟德主場館連開兩場

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The Weeknd官宣亞洲巡迴有香港站。

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來自加拿大的樂壇天王The Weeknd宣布展開巡迴演唱會《AFTER HOURS TIL DAWN 2026》，官宣10月30及31日一連兩場登陸啟德主場館，與香港歌迷共度萬聖節。

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The Weeknd今年9月將展開亞巡，於9月20日以日本東京作為首站。

兩小時逾50萬讚好

史上巡迴演唱會最暢銷個人男歌手The Weeknd，在萬眾期待下首次在啟德主場館開唱，他自2022年7月於美國展開世界巡迴演唱會後，今年9月6日將於葡萄牙舉行最後一場，接著便啟動今次亞巡，屆時他會於9月20日以日本東京作為首站，之後再到雅加達、新加坡、首爾、曼谷、香港，11月4日以馬來西亞吉隆坡作為最後一站。

The Weeknd今日（11日）在其IG宣布亞巡消息，約兩小時已逾50萬網民讚好。香港主辦單位Live Nation暫未公開票價，而門票將於5月18日上午10時起在藝人官網優先訂票，5月21日正式公開發售。

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𝗧𝗵𝗲 𝗪𝗲𝗲𝗸𝗻𝗱: 𝗔𝗳𝘁𝗲𝗿 𝗛𝗼𝘂𝗿𝘀 𝗧𝗶𝗹 𝗗𝗮𝘄𝗻 𝗧𝗼𝘂𝗿

2026.10.30-31 (Sat-Sun) 8PM | Kai Tak Stadium

門票及VIP套票詳情即將公布

Tickets and VIP details coming soon

▪️藝人官網優先訂票 Artist Presale

2026.05.18 (Mon) 10am - 8pm (HKT)

▪️ZA Visa 優先訂票 ZA Visa Cardholders Presale

2026.05.19 (Tue) 10am - 2026.05.20 (Wed) 10am (HKT)

▪️Trip.com 搶先訂票 Trip.com Presale

2026.05.20 (Wed) 10am - 2026.05.21 (Thu) 9:59am (HKT)

▪️Live Nation 會員優先訂票 Live Nation Members Presale⁠

2026.05.20 (Wed) 2pm - 8pm (HKT)

▪️公開發售 General Onsale⁠

2026.05.21 (Thu) 10am (HKT) onwards

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