王喜揭有視帝爆喊致電樂易玲 打斷TVB高層會議獲安慰：傻仔嚟㗎

現年58歲的藝人王喜，雖然淡出香港幕前並移居外地，但他近年頻頻在社交網拍片更非常敢言。他日前拍片大爆從高層曾勵珍口中聽來的內幕消息，一名「視帝」級男藝人，曾在TVB高層開會期間，致電樂易玲爆喊。
高層呵返安慰
王喜在片中描述，從曾勵珍口中得知，當日一眾高層正在開會，樂易玲的電話突然響起。由於她堅持接聽，現場氣氛瞬間變得安靜，王喜稱：「個個停晒嘴聽佢講電話。」樂易玲當時神色凝重地安慰電話另一邊的人：「唉呀，傻仔嚟嘅，你唔好喊啦，唔好喊、唔好喊。唉呀，冇事嘅，你返嚟先，小心揸車呀！你返到嚟喺停車場再Message我啦！」
瘋狂嘲笑樂易玲
掛線後，樂易玲向在場高層透露來電者是「嘉穎仔」，並解釋對方情緒激動的原因：「傻豬嚟嘅，（佢）喺斜路見到架泥頭車撼咗上架私家車度，車上面有人死咗呀！」王喜在片中瘋狂笑嘲樂易玲：「你蠢就算啦，做乜拖埋鄭嘉穎落水！會議上全部年薪過百萬。演員咋，你覆遲佢一陣會死呀！」其後，王喜又指：「我聽到之後諗，點解曾勵珍小姐你要同我講呢番說話？係咪想我更加妒忌、討厭鄭嘉穎？當時拍緊《烈火3》，你係咪嫌......唔知係咪樂易玲令我昏迷10集，由《烈火雄心》嘅靈魂人物，變咗加護病房代言人，係咪嫌咁都唔夠，仲要加多腳！」
《烈火3》戲份風波
追溯到當年拍攝《烈火雄心3》的風波，在系列首兩輯中，王喜一直是劇集靈魂人物，然而在第三輯中，他的角色竟被安排昏迷長達10集，慘變「加護病房代言人」；與此同時，鄭嘉穎則擔正男主角，戲份甚重。當時外界盛傳鄭嘉穎與王喜不和，而王喜與樂易玲亦曾傳出關係勢如水火。