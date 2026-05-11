王喜揭有視帝爆喊致電樂易玲 打斷TVB高層會議獲安慰：傻仔嚟㗎

現年58歲的藝人王喜，雖然淡出香港幕前並移居外地，但他近年頻頻在社交網拍片更非常敢言。他日前拍片大爆從高層曾勵珍口中聽來的內幕消息，一名「視帝」級男藝人，曾在TVB高層開會期間，致電樂易玲爆喊。

高層 呵返 安慰

王喜在片中描述，從曾勵珍口中得知，當日一眾高層正在開會，樂易玲的電話突然響起。由於她堅持接聽，現場氣氛瞬間變得安靜，王喜稱：「個個停晒嘴聽佢講電話。」樂易玲當時神色凝重地安慰電話另一邊的人：「唉呀，傻仔嚟嘅，你唔好喊啦，唔好喊、唔好喊。唉呀，冇事嘅，你返嚟先，小心揸車呀！你返到嚟喺停車場再Message我啦！」