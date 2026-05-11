MIRROR 見面會 | Edan率粉絲揮塵拂祓黑氣自嘲似邪教 另送原味襪作禮物

MIRROR官方歌迷會主辦的《Hi MIRO! Garden Party 2026》日前（9日）輪到呂爵安（Edan）擔當主角，他以快歌《八秒定律》火熱登場，瞬間焫㷫全場氣氛。「兒登大師」一出場，見到全場「爵屎」高舉塵拂揮舞，即被逗得笑逐顏開，粉絲更合力營造「祓浪」，令現場歡笑聲此起彼落。

送原味襪

Edan今次繼續發揮搞笑本色與歌迷互動，先有粉絲穿上「爵屎裝」現身，Edan亦即場施展「祓教式」摸頭剎為許願的粉絲加持，更清唱一段《LOVERSE》，以歌聲感染全場。隨後，Edan獻唱新歌《左手拖右手》，並邀請四位粉絲上台進行寫生互動。向來寵粉的他，更送出多件私人珍藏，包括珍貴的《MATCHICAL SCHOOL TOUR》T-shirt、心愛的名牌皮帶、日本哲學翻譯書，以及常用的名牌眼鏡一副。Edan更自爆原本準備了「原味襪」和使用多年的運動頭帶作為禮物，但因擔心太殘舊，最終打消念頭。在粉絲熱烈要求下，他最後即場將這兩份「隱藏禮物」拋向觀眾席，掀起全場高潮。