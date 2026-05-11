鍾柔美反甲趕考試夾硬扯甩 詹天文預告孖姚焯菲有新搞作

鍾柔美(Yumi) 、詹天文(Windy)昨日（10日）現身《開心大派對》十周年「幸福•家燕星光盛宴」母親節盛宴。二人在出席活動前已跟母親慶祝母親節，Yumi送了一個印有7隻愛犬的樣子的水杯給媽媽，並跟她食了一頓燒肉慶祝。Windy透露送上唇膏，她表示終於大個女，可以為媽咪買份好些的禮物。
Yumi的左手無名指包了紗布，她說：「我反甲，成塊指甲無咗！依家要包住以防感染，真係好痛！」問到如何反甲，Yumi坦言整個過程非常驚人，她說：「當時我跌咗樣好重嘅嘢，成塊指甲打斜出嚟，反咗出嚟！我又要準備去考試，我只好將我原本塊指甲、連埋gel甲抆出嚟，所以得番塊肉仔係度，係好痛！（你有冇即刻睇醫生？）我係急住去考試，所以考完先去睇，依家都OK嘅，多謝大家關心！」在旁的Windy表示自己曾整到一些指甲也很痛，難以想像Yumi反甲時候有多痛。
Windy近日推出新歌《無疾而終》，她表示第二次與同一班底合作，自己亦很喜歡，今次舒文亦改善她很多唱功問題，指導她做得唔夠好的地方。她又指今次新歌MV是最多造型的一次，其中也試到一些成熟look，而自己很開心fans為她整了一架應援車，自己亦專程跟應援車打卡，和fans見下面。
Yumi早前帶7隻狗到馬貫東的竉物美容店沖涼，她大讚對方手勢非常好。她表示其中一隻會暈車浪，所以很考她的駕駛技術，加上要一次過帶7隻狗外出，媽媽及工人姐姐也要幫手。
Windy早前在廣州出席無綫藝人參與的籃球比賽，她表示感興很新鮮，希望日後有多些機會到不同的大埸館唱歌。問到姚焯菲（Chantel）何時回來，Windy預告將會和她及部份《聲夢》朋友仔一齊主持節目，但內容暫未能透露。Yumi則表示未有份參與，所以不知道內容。