鍾柔美反甲趕考試夾硬扯甩 詹天文預告孖姚焯菲有新搞作

鍾柔美(Yumi) 、詹天文(Windy)昨日（10日）現身《開心大派對》十周年「幸福•家燕星光盛宴」母親節盛宴。二人在出席活動前已跟母親慶祝母親節，Yumi送了一個印有7隻愛犬的樣子的水杯給媽媽，並跟她食了一頓燒肉慶祝。Windy透露送上唇膏，她表示終於大個女，可以為媽咪買份好些的禮物。

Yumi的左手無名指包了紗布，她說：「我反甲，成塊指甲無咗！依家要包住以防感染，真係好痛！」問到如何反甲，Yumi坦言整個過程非常驚人，她說：「當時我跌咗樣好重嘅嘢，成塊指甲打斜出嚟，反咗出嚟！我又要準備去考試，我只好將我原本塊指甲、連埋gel甲抆出嚟，所以得番塊肉仔係度，係好痛！（你有冇即刻睇醫生？）我係急住去考試，所以考完先去睇，依家都OK嘅，多謝大家關心！」在旁的Windy表示自己曾整到一些指甲也很痛，難以想像Yumi反甲時候有多痛。