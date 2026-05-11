林奕匡Phil’s Music Lab徵集大眾故事轉化音樂

Phil林奕匡的Phil’s Music Lab正式登場！以「Create. Connect. Inspire.」為概念，Phil會在這裡寫歌、製作、探索聲音，並邀請不同音樂人加入，一同碰撞靈感，將每一次合作視為一場音樂實驗。 他亦邀請多位歌手及創作人參與，包括音樂監製Edward Chan、Stephanie鄭融、Jaime張天穎、Edwin Tong、Harry Kwan，未來將有更多不同歌手及創作人陸續參與。

周末將限定開放，舉辦公眾活動及分享會。其中兩個活動包括「From Story to Sound」及「From Idea to Song」： From Story to Sound 此周末限定活動邀請參加者，分享屬於自己的一個故事。Phil則從參加者的故事轉化成一段音樂對話，讓情感以另一種方式記錄下來。 參加者當中有一對夫妻表示，Phil的音樂貫穿他們二人高高低低的人生階段，由相識時的《有人共鳴》、求婚到結婚時的《高山低谷》，甚至在疫情期間的艱難日子裡的《一雙手》，亦曾從歌曲中得到安慰與力量。Phil在聆聽這些故事後亦深受感動。

From Idea to Song Phil透過分享會形式，與參加者分享自己的作曲心得、創作背後的故事，以及音樂如何由靈感一步步發展成作品。過去周末的分享會中，Phil以近期的作品《無題時想起的人》及為Edan呂爵安創作的《一表人才》作為例子，進一步分享demo、創作起點及寫作時的想法。來自不同背景的參加者更是踴躍發問，Phil逐一細心解答，現場交流氣氛熱烈。 希望音樂更貼近人 Phil表示：「我希望Phil’s Music Lab唔只係一個做音樂嘅地方，而係一個入到嚟可以令人放鬆、chill住交流嘅空間。無論係同音樂人crossover，定係同樂迷／公眾分享創作背後嘅故事，我都希望音樂可以喺呢度以更自然、更貼近人嘅方式表達。」