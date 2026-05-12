YT周殷廷8月首登紅館化身「煉金術師」 女友Hilda一句「proud of you」好緊要

網民嫌票價偏貴

對於終於踏上指標性舞台，YT坦言：「收到消息當刻好興奮，但同時亦感到一份平靜。因為這一天期待了很久，我知道自己並非獨自一人走到紅館，背後承載了許多人的支持與鼓勵。」是次演唱會以「The Alchemist（煉金術師）」為主題，靈感揉合東西方哲學。YT解釋，煉金術師能將廢料化為黃金，正好象徵他的音樂旅程與人生體悟：「紅館的第一次只有一次，我會好好珍惜。」

目前YT已馬不停蹄投入籌備，並繼續親自擔任演唱會概念設計及歌單編排。問及具體曲目，YT則大賣關子，表示仍在精雕細琢故事細節，務求以最完美的狀態帶領觀眾感受這場心靈之旅，不留任何遺憾。記者會結束時，親民的YT與到場支持的粉絲合照及簽名。及後，YT接受傳媒訪問，對於早前為谷新歌《今世情人》，夾埋MV女主角JACE陳凱詠自炒緋聞引起全城反感，問到會否邀請JACE上台，YT表示大家到時會有驚喜，但目前仍要賣關子。至於其女友梁雅琳（Hilda），YT表示有獲對方鼓勵：「一直以嚟都係默默支持，無論係屋企人定識咗好耐嘅朋友，所以在心中，多謝每一位支持。佢有透露過『proud of you』，呢句說話對我嚟講都幾緊要！」不過，有網民嫌首踏紅館的YT今次票價偏貴，認為最貴門票索價980港元相當不值；相反，農夫最近好評如潮的紅館show門票最貴也只不過定價為780港元。