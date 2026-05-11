HOY 2.0全面革新吸老中青觀眾 宣萱得獎劇下月播出

HOY 2.0全面革新，將有新節目《嫲嫲飯飯》及劇集《誰殺了她》播出

HOY媒體網絡今日正式揭開「HOY 2.0」新篇章，宣布旗下三條免費電視頻道HOY 76、HOY 77及HOY 78全面革新。包括全新台徽及提出「第四頻道」概念──HOY串流平台──將整合多個線上平台：HOY官方網站、HOY APP、HOY YouTube Channel、有線新聞App，延伸至Facebook、Instagram、Threads、Bilibili、小紅書、微信等多個社交與視頻平台，構建一個全球、全天候的「全場景內容生態圈」。有線寬頻行政總裁兼執行董事黃雅芬表示：「HOY 2.0代表我們已進化為跨平台的立體網絡。透過電視與串流平台的協同效應，我們不僅優化了本地觀眾的收視體驗，更為香港故事提供更廣闊的舞台，向全球華人社群呈現具品牌張力的內容。」

三大頻道色彩美學 形象精準定義： HOY 76 ── 定位國際化與高科技，提供音樂、文化、旅遊、體育賽事及環球金融資訊等。並以英語及普通話展現多元藝術活力 HOY 77 ── 核心鎖定追求品味的「新中年」族群。提供綜藝、音樂、生活品味、家庭及娛樂捕捉全城熱話及話題性專題 HOY 78 ── 延續有線新聞專業及求真精神，內容涵蓋四大範疇：本地新聞、財經、體育、生活文化。以360度實時追蹤加上專業分析，從香港人角度緊貼國際社會及本地大小事 HOY 77重點綜藝節目調動：

節目：《一線搜查》 時間：逢星期一至五晚上8時 主持：宋熙年、林希靈、黃愷怡、利穎怡等 內容：緊貼本地民生熱話，透過專訪與個案追蹤，為全港觀眾提供深度時事解析 節目：《健康關注組》 時間：逢星期一至五晚上8時30分 主持：敖嘉年、黃芳雯、歐倩怡、吳雲甫、蔡嘉寶、麥詩敏、朱智賢、唐浩嘉、李婷婷 內容：集結多位專業人士提供醫學常識與養生建議，助觀眾早一步掌握健康先機 節目：《酒勻全亞洲》(港澳篇) 時間：逢星期一至五晚上9時30分

主持：馬志威、鄺芷凡 內容：兩地帶領觀眾走訪港澳兩地不同特色酒吧，深入探索兩地酒吧文化及酒業故事 節目：《九運會客室》 時間：今晚先在YouTube原片直出首播，隨後於5月25日起，逢星期一至五晚上9時30分電視播出 主持：伍詠薇、李凱賢(Brian) 內容：聚焦娛樂圈以至各行各業女性，走進嘉賓內心世界，分享她們如何叱咤天下，成功背後的種種挑戰。有喜有悲、有歡樂有辛酸，幽默中顯出溫馨 節目：《嫲嫲飯飯》 時間：6月29日起，逢星期一至五晚上9時30分

主持：洪天明、陳柏宇、劉沛蘅Hillary 內容：走進平凡嫲嫲的廚房，從街市買餸到餐桌對談，細味承載家庭傳承的家常菜，展現社區中不變的人情溫度 【亞洲劇場及深夜系列】 劇集：《無憂渡》 時間：逢星期一至五晚上10時 演出：任嘉倫、宋祖兒領銜，陳家樂特別客串 內容：講述一位神秘捉妖師與一名少女之間，交織著玄幻色彩與浪漫情懷的冒險故事 劇集：《誰殺了她》 時間：6月29日起，逢星期一至五晚上10時 演出：宣萱、李銘順 (金鐘獎最佳男主角)及溫昇豪 (金鐘獎最佳男配角)主演

內容：懸疑劇情，抽絲剝繭式帶領觀眾尋找兇手，緊湊的故事情節，吸引著觀眾眼球 節目 ：《晚安晚安》 時間：逢星期一、三、五晚上11時45分 主持：敖嘉年、陳明憙及多位社會各界專家 內容：節目以「心靈慰藉」為核心，深度傾 、音樂點播及音樂治療 【週末全新精彩節目】 節目 ：《運動關注組》 時間：６月６日周六起，晚上9時30分 主持：陳宇琛、阮政峰、黃美琪、邱晴 內容：介紹新興運動，透過深入淺出的講解，帶動大眾強身健體 節目 ：《HOY榜啦》