HOY 2.0全面革新吸老中青觀眾 宣萱得獎劇下月播出

HOY媒體網絡今日正式揭開「HOY 2.0」新篇章，宣布旗下三條免費電視頻道HOY 76、HOY 77及HOY 78全面革新。包括全新台徽及提出「第四頻道」概念──HOY串流平台──將整合多個線上平台：HOY官方網站、HOY APP、HOY YouTube Channel、有線新聞App，延伸至Facebook、Instagram、Threads、Bilibili、小紅書、微信等多個社交與視頻平台，構建一個全球、全天候的「全場景內容生態圈」。有線寬頻行政總裁兼執行董事黃雅芬表示：「HOY 2.0代表我們已進化為跨平台的立體網絡。透過電視與串流平台的協同效應，我們不僅優化了本地觀眾的收視體驗，更為香港故事提供更廣闊的舞台，向全球華人社群呈現具品牌張力的內容。」
三大頻道色彩美學 形象精準定義：
HOY 76 ── 定位國際化與高科技，提供音樂、文化、旅遊、體育賽事及環球金融資訊等。並以英語及普通話展現多元藝術活力
HOY 77 ── 核心鎖定追求品味的「新中年」族群。提供綜藝、音樂、生活品味、家庭及娛樂捕捉全城熱話及話題性專題
HOY 78 ── 延續有線新聞專業及求真精神，內容涵蓋四大範疇：本地新聞、財經、體育、生活文化。以360度實時追蹤加上專業分析，從香港人角度緊貼國際社會及本地大小事
HOY 77重點綜藝節目調動：
節目：《一線搜查》
時間：逢星期一至五晚上8時
主持：宋熙年、林希靈、黃愷怡、利穎怡等
內容：緊貼本地民生熱話，透過專訪與個案追蹤，為全港觀眾提供深度時事解析
節目：《健康關注組》
時間：逢星期一至五晚上8時30分
主持：敖嘉年、黃芳雯、歐倩怡、吳雲甫、蔡嘉寶、麥詩敏、朱智賢、唐浩嘉、李婷婷
內容：集結多位專業人士提供醫學常識與養生建議，助觀眾早一步掌握健康先機
節目：《酒勻全亞洲》(港澳篇)
時間：逢星期一至五晚上9時30分
主持：馬志威、鄺芷凡
內容：兩地帶領觀眾走訪港澳兩地不同特色酒吧，深入探索兩地酒吧文化及酒業故事
節目：《九運會客室》
時間：今晚先在YouTube原片直出首播，隨後於5月25日起，逢星期一至五晚上9時30分電視播出
主持：伍詠薇、李凱賢(Brian)
內容：聚焦娛樂圈以至各行各業女性，走進嘉賓內心世界，分享她們如何叱咤天下，成功背後的種種挑戰。有喜有悲、有歡樂有辛酸，幽默中顯出溫馨
節目：《嫲嫲飯飯》
時間：6月29日起，逢星期一至五晚上9時30分
主持：洪天明、陳柏宇、劉沛蘅Hillary
內容：走進平凡嫲嫲的廚房，從街市買餸到餐桌對談，細味承載家庭傳承的家常菜，展現社區中不變的人情溫度
【亞洲劇場及深夜系列】
劇集：《無憂渡》
時間：逢星期一至五晚上10時
演出：任嘉倫、宋祖兒領銜，陳家樂特別客串
內容：講述一位神秘捉妖師與一名少女之間，交織著玄幻色彩與浪漫情懷的冒險故事
劇集：《誰殺了她》
時間：6月29日起，逢星期一至五晚上10時
演出：宣萱、李銘順 (金鐘獎最佳男主角)及溫昇豪 (金鐘獎最佳男配角)主演
內容：懸疑劇情，抽絲剝繭式帶領觀眾尋找兇手，緊湊的故事情節，吸引著觀眾眼球
節目 ：《晚安晚安》
時間：逢星期一、三、五晚上11時45分
主持：敖嘉年、陳明憙及多位社會各界專家
內容：節目以「心靈慰藉」為核心，深度傾 、音樂點播及音樂治療
【週末全新精彩節目】
節目 ：《運動關注組》
時間：６月６日周六起，晚上9時30分
主持：陳宇琛、阮政峰、黃美琪、邱晴
內容：介紹新興運動，透過深入淺出的講解，帶動大眾強身健體
節目 ：《HOY榜啦》
時間：5月17日周日起，晚上10時
主持：吳肇軒、陳明憙
內容：為觀眾帶來最新音樂、電影及舞台劇的一站式娛樂資訊