邱士縉Stanley首演法官被七頁紙對白考起 杜琪峯客串踢波要收一舊水？

由銀河映像製作的原創劇 《COURT！》今日(11日)舉行記者會，劇集分3個單元，MIRROR成員邱士縉(Satnley)、陳湛文(Peter)和練美娟主演首個單元，Stanley繼客串《三命》後終於正式參演銀河映像作品，他自言獲益良多，尤其是劇本嚴謹和拍攝風格。對於首次演法官角色，他自言最大挑戰要一次過背6、7頁對白，沒有任何「貓紙」提示，全程望住演疑犯的Dixon(黃奕晨)，眼神堅定地宣讀判詞，「我都係背得唔叻，唔夠好，因為係第一日嘅法庭戲，前兩日先收到最後劇本，因劇本不斷修改，劇組叫我唔好記實，但有好多資料要記，背咗一日都唔夠好。」

陳湛文在開拍前幾天才確定參演，更是首次演律師但最大挑戰是，「幾日後埋位，我仲未有劇本，但我要演鏗鏘有力嘅律師，首次演律師的他於是打鑼打鼓問朋友識唔識律師，要即刻補習法律程序，對住法官要做咩point去打官司。」他自爆另類難度是有「老花」，要放大字體睇劇本。練美娟亦是演律師，她自言跟角色大相逕庭，開心被發掘另一面，「佢係老屎忽，點人做嘢又要面子，不過佢哋話見到角色名就諗到我，令我有少少質疑自己。」她自言角色慘被Stanley欺負，呼籲觀眾拭目以待。不過3人在記者會上得知杜琪峯客串出鏡，對緣慳一面大感可惜。

3人亦有份參演的劇集《IT狗2.0》本周來到結局篇，不過他們都三緘其口，拒絕劇透，Stanley只道，「仲有個超級巨星未出現，(有對手戲？)有，係我劇裡嘅好朋友。」不過，陳湛文就懵然不知，「盡量唔劇透，因為套劇好睇位，就係實時睇劇，被surprise你，只能講劇情發展係你諗唔到。PayPayDuck會面對困境，係為勢所迫。」Stanley演的Marcus每逢出鏡都自帶「嫪毐邪惡bgm」，他坦言要多謝配樂的朱芸編，真係好犀利，我拍嘅時候都無諗過。」

遺憾與古天樂冇對手戲

練美娟在《IT狗2.0》角色遇到網騙，損失幾百萬港元，騙徒是演「綿住尼」的古天樂，她立即向劇組投訴為何沒對手戲，「套劇播先知被古生呃，有乜所謂，呃多幾次都𦧲飯應。」她笑言若知騙徒是古天樂，被騙多幾次都沒所謂，不過Stanley就反問：「都要睇古生肯唔肯做嘛！」話未說完，就被練美娟摑臉摑到跌出鏡頭外。

竟唔識杜琪峯

《COURT！》由朱淑儀和游乃海監製，潘漫紅擔任編審、吳家偉執導，由構思到播出歷時5年。對於杜琪峰客串出鏡，朱淑儀澄清杜Sir並非專程出鏡，「佢鍾意踢波，知我哋book咗場拍戲，就通知我哋佢會突然出現，仲話如果拍到佢要俾番一舊水佢，我話唔會俾錢，但佢鍾意就嚟啦。佢就帶住班人行過，佢唔理我，我又唔理佢，嗰日落大雨，到我哋拍完就行過嚟話，導演辛苦晒，Bye Bye。」故此，杜Sir純粹是踢波。不過她指杜Sir在拍攝第二單元時確曾探班，「當日拍緊艾文（外籍演員），佢從未演過戲，杜Sir坐佢隔籬但完全唔識杜Sir，事後佢問我哋，先知係杜琪峯，非常震驚。」