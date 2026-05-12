Ivy周曉彤回復單身撇甩周永恆 強調已斬纜：終於解脫了

昨晚播出的ViuTV節目《晚吹 怨女俱樂部》，Ivy擔任嘉賓受訪，並向主持余迪偉、Howard大談被另一伴情緒勒索及滋擾，導致驚恐症及抑鬱症發作，訪問中她直認跟男友經已分手。

節目播出後，《am730》以短訊詢問Ivy目前的感情狀況，她回覆目前單身，節目是在大約一個月前錄影，並表示：「終於解脫了，過返正常生活好開心，同嗰個人再冇任何關係，亦都唔希望再有任何聯絡。」Ivy強調已經斬纜，揚言今後不希望再跟Roy扯上任何關係。Ivy透露早前Roy有約她食飯，問到有否赴約，她稱：「冇覆佢！好嘔心！」Ivy續說：「警方嗰邊叫我唔好封鎖佢，所有訊息都要記錄在案。」剛度過生日的她許下生日願望，希望每個人都要開心及健康，亦只想周永恆永遠不要出現在其生活，Ivy指身邊有好多人幫助我，感謝每一位的幫忙讓她過回正常生活。

前妻封口有原因

在昨晚播出的節目中，Ivy直指被男方抹黑，有人將她踩值來抬高自己，受訪期間一度失控落淚，她又爆Roy的第二任妻子陳薇同樣有把柄在其手中才一直封口及加以「配合」。

周永恆多年來負面新聞不絕，2017年與首任太太趙頌茹離婚時被爆出軌及家暴，當時已被網民封為「世紀賤男」；2018年，他與內地妻子陳薇奉子成婚，育有一子，至2023年二人再爆出家暴鬧上法庭，今年初被證實離婚收場。Roy跟陳薇離婚消息曝光同時，揭露他搭上Ivy鬧出感情瓜葛，雙方曾在社交網互數不是，Ivy還在公開活動上狂數對方的滋擾行為，包括到其寓所門口瘋狂按門鐘、call消防及叉頸恐嚇。