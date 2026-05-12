姜濤叮囑姜糖別將偶像放首位 勉勵DSE考生面對質疑仍要信自己

《Hi MIRO! Garden Party 2026》由姜濤壓軸登場。

由官方歌迷會舉辦的《Hi MIRO! Garden Party 2026》由姜濤 Keung To於母親節(5月10日)壓軸登場。姜濤開出場即獻唱《I Need You In My Li(f)e》向一眾姜糖甜蜜示愛，他亦向現場姜糖送上母親節祝福。隨後，姜濤走上觀眾席派粉絲福利，更調皮地要求fans以「包剪揼」決一勝負，決定福利花落誰家，令fans緊張應戰，場面搞笑。姜濤即興以日語說出「歡迎光臨」，又為粉絲清唱經典歌曲《心動》，派送花束時，更抱抱放題，讓姜糖攬住合照，非常寵粉。

送「蠟筆小新」有用意 在遊戲環節中，四位幸運fans獲邀上台為姜濤寫生畫畫，其間姜濤深情演繹經典情歌《夏日傾情》，並向四位姜糖送出心思禮物，包括珍藏版籃球衣、伴隨他多年的籃球、購自台灣的畫家帽，姜濤更親自為粉絲戴上。最後一份禮物是他從日本夾公仔得來的蠟筆小新公仔模型。姜濤透露，這個公仔原本放在家門口，就像每日迎接他回家一樣，如今轉贈姜糖，就可代他迎接fans回應，冧爆四位姜糖。

籲將焦點放自己身上 在深情分享環節，姜濤坦言希望粉絲不要將他放在第一位，呼籲大家將焦點放回自己身上，把自己或生活放在第一位。他感慨地說：「信仰或有一天會崩塌，只有相信自己，才會成為更好的人。」其後，他突然邀請一位應屆DSE考生上台，對方透露想考入新聞傳播學系，姜濤以角色扮演形式告訴對方：「你將來冇可能加入新聞行業，你冇可能做到。」原來是激將法，希望藉此鼓勵fans，即使全世界甚至自己的偶像告訴你「不可能」，仍要堅持並相信自己，他分享在追夢過程中，也曾聽過重要的人指他「不可能」，但他堅持不放棄，最終實現做歌手的夢想。他亦呼籲在場粉絲多給予身邊人鼓勵與支持。