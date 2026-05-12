黃正宜被肥腸踢爆私下現「狠樣」 澄清演魏浚笙MV女主角非自肥

黃正宜強調演魏浚笙MV女主角非自肥 林愷鈴參照同學演港女

銀河映像出品的ViuTV原創劇 《COURT！》昨日(11日)舉行記者會，劇集分3個單元，監製朱淑儀和游乃海率領主創團隊和一眾演員齊齊現身。黃正宜、林愷鈴(Ashley)和徐浩昌(肥腸)分演第二和第三單元。向來是搞笑擔當的阿正首次收起笑容，「我後來配音才發現，原來我個樣都幾煞有介事。」肥昌就大爆，「我哋喺化妝間相遇的情景，只係見到對方造型，嗰吓都驚艷到我，佢個『狠樣』驚艷到我，認真，呢個阿正好少見到，但其實私底下成日見佢呢個『嬲爆爆』嘅樣！」他笑言觀眾終可見到阿正私下的一面。

林愷鈴在第二單元演港女，她直言參照身邊同學，「好叻，事業成就好好又好靚，其實佢知自己靚，天線就探測呢個人望我，好似對我有意思，考量對我有冇著數。」阿正搶白道：「都幾似我。」演第三單元的肥腸繼續爆料，雖與Ashley不同單元，但亦有眼神交流。

拍咀戲要收錢 談到阿正為魏浚笙新歌MV《Textbook Romantics》擔任女主角，她沾沾澄清非「自肥」，「真係唔係我要求，佢邀請我，當初以為係大班人嘅女生戲，去到先知原來係愛情線。(有冇被電親？)俗語講得好啱，魚趐食得多都會厭。」語一驚人，令肥腸和Ashley驚訝爆笑自肥。她認真表示，大家相熟很有默契，沒有害羞感覺。問到為何沒有咀戲，她笑言，「因為我要收錢，尺戲先搵我，(接受《色戒》尺度？)睇佢女友俾唔俾，如果佢俾，我作為專業演員，都然係要考慮下先。」