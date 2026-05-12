安素艾高今年初被傳已婚 裸抱混血B宣布榮升人父

32歲美國男星安素艾高（Ansel Elgort），2013年加入影壇即接拍多部矚目電影，翌年憑《生命中的美好缺憾》(The Fault in Our Stars)及《分歧者》（Divergent）系列走紅，近年他退出主流影壇，只接拍迷你作品及舞台劇演出。趁住母親節當天，安素在社交平台宣布已榮升人父，並感謝為他誕B的另一半Miona，同時公開多張照片，除見到他與Miona裸身抱B拍下一家三口合照外，亦記錄女方由大肚到湊B的生活，照片曝光後，大批網民及影迷均拍安索在外型上起了不少變化。

追求平凡生活

安素艾高從昔日人氣高企突然迎來事業動盪，目前他將重心放在與伴侶共同照顧混血B，追求低調平凡生活；今年2月，安素艾高已被傳媒拍得跟另一半抱B行街，當時已傳出他秘婚消息。

安素入行13年，還主演《寶貝神車手》(Baby Driver) 及大導演史提芬史匹堡（Steven Spielberg）執導的《西城故事》（West Side Story）等，5年前更遠赴日本跟山下智久合作串流犯罪劇《東京風雲》（Tokyo Vice），2022年他卻宣布跟當時女友Violetta Komyshan結束近10年的情侶關係，當時有傳是二人聚少離多才分手收場。