蔡子健離巢無綫17年客串ViuTV劇《COURT！》 黄德斌被指食防腐劑啱演死屍

黃德斌、陸駿光、張達倫和蔡子健四位前TVB演員，昨日(11日)齊齊現身ViuTV原創劇 《COURT！》記者會，四位受訪提起訓練班畢業年份，蔡子健細訴當年分廣播道、清水灣和將軍澳年期，張達倫率先自認是現址將軍澳期，蔡子健和陸駿光分屬清水灣前後期，黃德斌則被圍攻是麗的年代，他語氣肯定自揭是清水灣第一期。黃德斌和蔡子健在第三單元分演谷祖琳的情人和前夫，不過谷祖琳因親人谷薇麗(Linda)離世，缺席記者會。

因杜Sir答應客串 獲讚演技好 自2009年淡出演藝圈後，現年56歲蔡子健擁有碩士及博士學位，現於理大擔任管理學課程講師，鮮少在公開場合露面，離巢17年首次現身ViuTV劇集，「因為杜Sir關係，Elaine(朱淑儀)話有角色要我幫手客串，諗都冇諗就應承咗，因為杜Sir係前輩佢叫到，不問酬勞都即刻應承。」問到會復出幕前拍了3日戲，發現跟以往拍戲模式大不同，「劇本好神奇，啲字好細字，唔明點解睇到，最大隻字係Confidential！」憑TVB兒童節目《閃電傳真機》廣為人熟悉，問到可曾遇到後輩演員話「細細個睇你」，他直認曾遇類似情況，「跟住我同佢講，下一句你唔使講，好hurt嘛。」談到離巢原因，他指當年自覺難發揮本身價值，於是另找可發揮地方。朱淑儀談到蔡子健答應客串，她大讚，「佢只係得兩場戲，但演得好穩，我哋當場已睇到流淚，中晒角色，坐喺度唔講嘢，望住已經好有凝聚力。」

黃德斌演繹不同死法 黃德斌在劇中演屍體，大部分時間都「任人擺布」，劇情引領觀眾揭開「死因」是他殺、自殺或殉情等，張達倫就大爆地獄gag：「我覺得選角幾好，德斌食咗防腐劑，所以做死屍好啱。」黃德斌就順勢投訴：「又無幫我火化！就咁放喺度。」他直言要演繹不同版本的「死法」，被抬落地又搬上床，生前的主要對手戲是情人谷祖琳。