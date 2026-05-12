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娛樂
出版：2026-May-12 11:30
更新：2026-May-12 11:30

蔡子健離巢無綫17年客串ViuTV劇《COURT！》 黄德斌被指食防腐劑啱演死屍

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蔡子健 2

《閃電傳真機》TVB藝人蔡子健離巢17年，復出為ViuTV原創劇《COURT！》 客串。

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黃德斌、陸駿光、張達倫和蔡子健四位前TVB演員，昨日(11日)齊齊現身ViuTV原創劇 《COURT！》記者會，四位受訪提起訓練班畢業年份，蔡子健細訴當年分廣播道、清水灣和將軍澳年期，張達倫率先自認是現址將軍澳期，蔡子健和陸駿光分屬清水灣前後期，黃德斌則被圍攻是麗的年代，他語氣肯定自揭是清水灣第一期。黃德斌和蔡子健在第三單元分演谷祖琳的情人和前夫，不過谷祖琳因親人谷薇麗(Linda)離世，缺席記者會。

8d6335b5 144a 4772 8029 f5b4819013d4 單元二合照 (左起 陸駿光、何洛瑤、符家浚、林子傑、黃正宜、陳湛文、強尼、林愷鈴、陳永泉、艾文、周祉君、龔志業) 單元三合照 (左起 蘇家樂、徐浩昌、湯駿業、張達倫、黃德斌、蔡子健、陳欣妍) 80 90 00 01KH2ST8N2T9NP7AZF5DJYVP4R 01KH2STBCASFS9G1YJ6AX2XRH3

因杜Sir答應客串 獲讚演技好

自2009年淡出演藝圈後，現年56歲蔡子健擁有碩士及博士學位，現於理大擔任管理學課程講師，鮮少在公開場合露面，離巢17年首次現身ViuTV劇集，「因為杜Sir關係，Elaine(朱淑儀)話有角色要我幫手客串，諗都冇諗就應承咗，因為杜Sir係前輩佢叫到，不問酬勞都即刻應承。」問到會復出幕前拍了3日戲，發現跟以往拍戲模式大不同，「劇本好神奇，啲字好細字，唔明點解睇到，最大隻字係Confidential！」憑TVB兒童節目《閃電傳真機》廣為人熟悉，問到可曾遇到後輩演員話「細細個睇你」，他直認曾遇類似情況，「跟住我同佢講，下一句你唔使講，好hurt嘛。」談到離巢原因，他指當年自覺難發揮本身價值，於是另找可發揮地方。朱淑儀談到蔡子健答應客串，她大讚，「佢只係得兩場戲，但演得好穩，我哋當場已睇到流淚，中晒角色，坐喺度唔講嘢，望住已經好有凝聚力。」

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黃德斌演繹不同死法

黃德斌在劇中演屍體，大部分時間都「任人擺布」，劇情引領觀眾揭開「死因」是他殺、自殺或殉情等，張達倫就大爆地獄gag：「我覺得選角幾好，德斌食咗防腐劑，所以做死屍好啱。」黃德斌就順勢投訴：「又無幫我火化！就咁放喺度。」他直言要演繹不同版本的「死法」，被抬落地又搬上床，生前的主要對手戲是情人谷祖琳。

黃德斌 2 單元三台面分享 2 3e59cc1b 4b60 4abd b4bc fe0aaa3fb06f Df0b997f 94f3 4875 8287 332923f6e140 單元一合照 (左起 雷濠權、王嘉盈、練美娟、葉澍欣、邱士縉、劉家聰、陳子豐、伍詠詩、張紋嘉、黃奕晨、張錦程) 何洛瑤 1 眾藝人及監製朱淑儀合照

強尼沾沾審過宇宙最強

強尼、何洛瑤(Sica)、陳子豐、雷濠權(Jason@ROVER)分別參演第二及第三單元，主持出身的強尼演律師，自言記長對白無難度，更沾沾表示，「我做過法官(電影《誤判》)，審過宇宙最強，有壓迫力架！」談到杜琪峯曾在拍攝第二單元時探班，有份演該單元的強尼和Sica都未有遇上，強尼卻說，「其實我細細個睇過杜Sir演戲，《網中人》定《狂潮》做打劫。」陳子豐笑言，「呢度得你一個可以細細個睇杜Sir。」強尼即改口，「我最近喺網上台，仲有cap圖。」Sica演瘋癲狂迷，她自稱與角色大不同，強調非本色演出，「我好文靜架！」強尼卻笑指她從出世就為此角色準備，從未抽離過，「佢一出世就拎咗劇本去睇，一直抽離唔到。」

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