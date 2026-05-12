IT狗2.0｜梁雍婷圓夢拍動作戲 打慣泰拳玩boxing無難度

ViuTV劇集《 IT狗2.0》本周進入結局篇，昨晚(11日)播出的劇情迎來新一輪高潮。由梁雍婷（Rachel）飾演的強勢女性角色 Emma，以捍衛女權之名正式向「阿信」葉念信（凌文龍飾）下戰書，要求在拳賽擂台上決一勝負，一直捱打的阿信，雖憑蒙玲(陳漢娜飾)特訓的「反智轉身」一度反勝，仍不敵Emma。最終 SheIT創辦人女B(余逸思飾)衝上台代戰，終於將Emma 擊倒，亦為「SheIT」風波畫上句號。

Rachel 今次在劇中飾演強勢的 Emma，不僅氣場全開，更自爆是「本色演出」。談到今次的對決，Rachel 坦言 Emma 是一個非常立體的角色：「Emma 同 PayPayDuck 嗰邊發生咗一啲衝突，導致到今次就嚟到一個決賽嘅決鬥。可能因為阿簡（導演簡君晋）好知道我嘅訴求，就係成日都好希望可以拍一啲動作戲，或者演一個打拳嘅角色，所以佢今次安排咗 Emma 到最尾要同葉念信一齊打拳、拳鬥。」她更笑稱自己私底下亦是獨立自主的新時代女性，與角色性格不謀而合：「Which is 我本人都係啦，所以其實我唔使點樣準備，都可以做到呢個角色。」

演BIG BOSS有反思

Rachel 表示自己本身有練習泰拳，雖然劇中比賽是西洋拳（Boxing），但對她來說完全沒有難度，排練過程亦相當愉快：「我本身係打泰拳，基本嘅知識都了解，所以排練過程好順利。好多謝動作指導博師傅（梁博恩）帶領我哋編排動作，同埋所有演員一齊營造嗰個場面。打拳對我嚟講好輕鬆，所以好輕鬆就可以打低葉念信。」

除了打戲，Rachel 對於 Emma 這個「終極大壞蛋」亦有深層體會。她認為這段劇情正好紀錄了當下遊戲界的生態，以及不同人士對建設遊戲的觀點：「人生無論喺遊戲界定現實世界，都好容易因為對 Identity（身份）嘅 Angle 而生咗好多 Conflict（衝突）。Emma 嘅出現其實根本就係《IT狗2.0》嘅一個終極大壞蛋，不斷去唔同公司度挑起紛爭。」Rachel 希望透過這個角色，讓觀眾思考遊戲如何反映社會，以及人們如何看待自我的身份認同。