Lokman憑《存酒人》入圍全球OTT大獎最佳男配角 高呼「爸爸媽媽我得咗啦！」

在《存酒人》Lokman一改舞台上的隊長光環與強烈節奏感，飾演內斂壓抑的「阿當」。角色看似平靜懂事，實則將悲傷與孤獨深埋心底，層次分明的演繹獲觀眾與影評人一致好評。不少劇迷直言：「睇到唔同咗嘅Lokman，完全忘記佢係舞台上的隊長。」

繼上月憑舞台劇《我推的男子》首度入圍《第34屆香港舞台劇獎》「最佳男主角（喜劇/鬧劇）」後，MIRROR隊長Lokman楊樂文演技再獲關注。今日（12日）釜山公布入圍名單，他憑《存酒人》中「阿當」一角，成功入圍《2026全球OTT大獎》（2026 Global OTT Awards）「最佳男配角獎」，成績斐然。

對於能夠在國際性大型頒獎禮上獲得提名，Lokman收到消息時難掩興奮，以半開玩笑半認真的語氣分享心路歷程：「可以喺一個咁大型、咁有指標性、咁國際化嘅舞台上面有呢個提名，我係好開心嘅，真係好開心嘅！係一個肯定，係一個『我得咗』嘅感覺——『爸爸媽媽，我得咗啦！』嗰種感覺。雖然只係提名啦，但係已經有呢個份量！」

Lokman並感謝《存酒人》團隊，多謝公司、監製阿簡、導演Alan、編劇阿海，以及所有台前幕後。被問到會否親身出席在釜山舉行的頒獎禮，Lokman表示正努力和公司爭取中，自己都很期待可以到當地感受頒獎禮氣氛。

迷惘中的一支強心針

接連獲得舞台劇男主角及OTT國際獎項提名，Lokman多謝宇宙送了一份充滿肯定的禮物，直言這是一支強心針和定心丸：「係好好嘅一個里程碑，都係我自己嘅自信心加強系列。即係喺迷惘嘅時候，得到讚美、肯定呢啲說話，係非常之好強嘅強心針、定心丸。」