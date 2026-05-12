李泳漢婚禮片翻hit 鼎爺曾當面鬧大孖成隻浮屍咁

施明離開後，李家鼎一家爆發爭產風波，大仔泳漢斥細佬泳豪拿了老竇三百幾萬，其後鼎爺表示不想成為第二個施明，所以日後百年歸老之後，會由細仔全權負責。泳漢則指老竇被細佬操控，又拿出一些剪接過的錄音俾泳豪兩夫婦對鼎爺態度欠佳。

李泳漢自泳豪公開完整錄音之後，再未有任何回應。因為演算法的關係，李泳豪的YouTube頻道有哥哥2016年結婚片段，該片再度翻hit。影片直擊整個過程，鼎爺在台上致辭時表示「我多謝咁多位夾錢請我個仔娶太太，我都老懷安慰，等咗30幾年終於有杯茶飲。」期間更透露泳漢的老婆原來是鼎爺的騎馬學生。鼎爺其後又謂︰「我唔幫個仔講說話，出糧俾啲啲？點叫啲啲？至少要俾三分二！我講嘅！」未知泳漢是否在婚禮上向太太承諾將人工分一些給她。不過，未知是否太多人入內留言鬧，李泳豪就關閉了留言功能。