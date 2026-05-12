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娛樂
出版：2026-May-12 18:29
更新：2026-May-12 18:29

大龍鳳｜朱栢謙扮完廖子妤繼父再演夫妻 首拍何嘉莉爭取《BB保你大》場口一己私慾

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朱栢謙、廖子妤、何嘉莉合演舞台劇《大龍鳯》。 (吳康琦攝)

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古天樂旗下「天下一幕」（One Cool Stage）頭炮舞台劇《大龍》將於724日晚起在西九文化區自由空間大盒公演，暫定上演九場，故事改編自龍文康編劇作品，至今已三度登上香港舞台，全新版由張繼聰首度擔任監製，阿聰與張志敏、郭芙聯手上陣，並邀得曾憑同劇奪得2014年「香港舞台劇獎最佳男主角」的朱栢謙主演兼執導，夥拍出爐金像影后廖子妤（Fish）、何嘉莉、吳冰、黃梓僑、湯君慈、徐浩昌（肥腸）、許月湘、趙君瑜、李玗蓁、黃詩詠合作，上演一場集笑料與黑色幽默於一身的大龍鳯！

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今日，張繼聰以監製身份率領一眾演員出席記者會，透露今次舞台劇會在每日開演前加設音樂表演及提供飲品，票價分為人情價$1,080$780$560港元，門票包含「新人回禮小禮物」，更有機會與主家合照。

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《大龍鳳》眾主演在記者會上齊齊擺出海報中的浮誇表情。 (吳康琦攝)

要有忍笑準備

《大龍》演員陣容可謂人才濟濟，眾主演在記者會結束前，齊齊擺出海報上的浮誇表情，之後朱栢謙偕劇中兩位老婆Fish、何嘉莉一同受訪，朱謙自言相當期待，今次與Fish非首度合作，他曾經在ViuTV劇集《十七年命運週期》中扮演Fish的繼父，今次二人則演夫妻盼有新火花，朱栢謙則指何嘉莉是當年女神，他透露正爭取加插何嘉莉的經典兒歌《BB保你大》在今次舞台劇，他續說：「係有啲場口係可以嘅，希望可以一己我私慾啦！」問到可有向現實中的妻子報定案？他笑稱只是「為藝術犧牲」。

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何嘉莉首次演舞台劇令她十分期待，當初收到邀請已好高興，5月底將開始投入彩排，日前已經圍讀，朱栢謙大讚現場氛圍一流，他叮囑拍檔們公演時要有忍笑準備，直認「少少搞笑」，Fish自言好想發揮幽默感令人開心，反而經常遭大家恥笑，她希望今次可以從朱謙身上學到搞笑功力：「希望可以用到我本身一啲特質，又或者喺你身上學到一些喜劇節奏。」

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