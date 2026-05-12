李家鼎暴瘦經泳豪兩公婆照顧回復胃口 李泳漢老婆出陰招拎錄音

李家鼎因為胃炎消瘦，其後又因為施明離世大受打擊，令他的體重急跌至120磅。在施明設靈當日，鼎爺骨瘦如柴，猶如紙版人。與李泳豪有交情的吳家樂，昨日跟鄧兆尊主持網上節目《娛樂好好玩》談及李家鼎三父子近日的家庭糾紛，家樂透露鼎爺最新情況。

鼎爺早前曾表示細新抱會餵他食飯，泳豪幾攰也會拎飯給他。家樂稱有跟泳豪聯絡，對方有向他透露鼎爺現時已經肯進食，情況已好了很多。他說︰「佢(鼎爺)鍾意食嘅嘢呢，就係鴨腿湯飯、燒味飯，但係呢鼎爺百厭唔肯食菜。所以豪仔太太煮啲菜要佢食，仲有煲返啲湯畀佢飲，呢一刻鼎爺係有返胃口，同埋肥返啲，塊面都有返啲肉。其實係好返啲㗎啦，多謝大家關心，亦都俾啲空間阿鼎爺休息，調理返個身體，繼續作戰。」

李家鼎在泳豪及新抱照顧下，胃口已好轉。

大嫂奪 鼎爺電話

兆尊希望大孖可以改變他的人生觀，直言讀書少不代表一定沒有工作，只要肯俾心機，一樣可以做到嘢養家。他又指泳漢有幾個小朋友，應該要為他們做好榜樣。家樂亦隔空向泳漢呼籲，希望他可以良心發現，正正經經搵返份嘢做。

兆尊在節目中提到一個疑問，表示不解大孖為何會有弟婦的錄音作反擊。其後有傳媒向泳豪了解，他表示鼎爺去年換了iPhone，因為電話的系統跟他過去的不同，鼎爺用到hang機，其後大嫂Conny主動表示幫鼎爺拿電話去維修，而且至今一直也沒有歸還電話。