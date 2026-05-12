呂允為盧廣仲暖場打響名堂 首度來港開騷苦練廣東話冧fans

台灣25歲的創作新星呂允早前曾來港擔任盧廣仲演唱會暖場嘉賓，連續三晚演出憑藉真摯細膩的聲線及極具感染力的舞台魅力，成功吸引大批香港樂迷關注，人氣持續攀升。

呂允推出過三張實體單曲，作品累積錄得過百萬點擊及收聽成績。為完成最新專輯《別著急》，他更花6年時間沉澱與創作，希望透過音樂真誠分享自己的故事與情感。對於今次首次來港舉辦個人專場演唱會，呂允亦坦言視香港站為音樂旅程的重要起點，希望未來能一步一步向紅館舞台邁進。