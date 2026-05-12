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娛樂
出版：2026-May-12 19:28
更新：2026-May-12 19:28

呂允為盧廣仲暖場打響名堂 首度來港開騷苦練廣東話冧fans

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ENT

呂允來港舉行個人專場，門票早前火速售罄。

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台灣25歲的創作新星呂允早前曾來港擔任盧廣仲演唱會暖場嘉賓，連續三晚演出憑藉真摯細膩的聲線及極具感染力的舞台魅力，成功吸引大批香港樂迷關注，人氣持續攀升。

呂允推出過三張實體單曲，作品累積錄得過百萬點擊及收聽成績。為完成最新專輯《別著急》，他更花6年時間沉澱與創作，希望透過音樂真誠分享自己的故事與情感。對於今次首次來港舉辦個人專場演唱會，呂允亦坦言視香港站為音樂旅程的重要起點，希望未來能一步一步向紅館舞台邁進。

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呂允早前來港為盧廣仲演唱會擔任暖場嘉賓。

呂允日前盧廣仲於香港 MoM Livehouse 開唱，吸引大批香港歌迷到場支持。是次演唱會亦為《別著急》海外巡迴首站，門票早前火速售罄，足見其人氣與號召力持續上升。首次於香港舉辦個人專場的他，除了演唱《別著急》專輯內多首人氣作品外，更特別為香港歌迷準備兩首廣東歌驚喜獻唱，以誠意十足的演出答謝香港樂迷一直以來的支持。當熟悉的廣東歌旋律響起時，全場觀眾隨即報以熱烈歡呼及大合唱，令現場氣氛瞬間升溫，充分展現香港歌迷的熱情。

演唱會期間，呂允亦多次以廣東話與歌迷互動，坦言一直十分期待能夠來港演出，並表示首次在香港舉辦專場演唱會，台下幾乎全為香港歌迷，令他感到一切都十分新鮮。他透露，正式登台前內心其實略感緊張，但當看見觀眾熱情投入及聽到全場熱烈歡呼後，心情亦逐漸放鬆，更讓他深深感受到香港樂迷的熱情與支持。

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