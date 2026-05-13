人氣覆臉系歌手tuki.亞巡結束 首次香港演出連開兩場曬唱功

日本新世代創作才女tuki.剛在5月9及10日以《tuki. 1st ASIA TOUR 2026 in Hong Kong》首次來到香港亞洲博覽館演出，作為她個人首次亞洲巡迴的尾站。

tuki.在15歲已憑自己作曲作詞的《晚餐歌》一舉成名，歌曲登上Billboard Japan Hot 100冠軍，這位還在唸中學的創作歌手，出道僅兩年就接連登上了武道館，並舉辦了首次亞洲巡迴演出，場地選在標誌性的台北小巨蛋（兩場爆滿），和香港亞洲博覽館，受歡迎程度可見一斑。