人氣覆臉系歌手tuki.亞巡結束 首次香港演出連開兩場曬唱功

日本新世代創作才女tuki.剛在5月9及10日以《tuki. 1st ASIA TOUR 2026 in Hong Kong》首次來到香港亞洲博覽館演出，作為她個人首次亞洲巡迴的尾站。
tuki.在15歲已憑自己作曲作詞的《晚餐歌》一舉成名，歌曲登上Billboard Japan Hot 100冠軍，這位還在唸中學的創作歌手，出道僅兩年就接連登上了武道館，並舉辦了首次亞洲巡迴演出，場地選在標誌性的台北小巨蛋（兩場爆滿），和香港亞洲博覽館，受歡迎程度可見一斑。
對燒賣情有獨鍾
作為覆臉系歌手之一，tuki.在演唱會中並非以面具遮掩容貌，而是以燈光效果令臉龐難以看見，因此主辦單位亦於入場時將所有觀眾的手提電話放進特製保護袋，讓觀眾能專心欣賞演出之餘，雖不能拍照仍可使用手機，相當貼心。
tuki.在演唱會上盡展超凡的歌唱實力，為香港的粉絲獻上共20首歌曲。是次演出，tuki.除了演唱，也在多首歌曲中演奏鋼琴和結他，盡顯音樂天份。tuki.亦分享了她首次來港的點滴，包括去了維港看夜景，吃了著名的卡通造型點心，也在便利店買了港式奶茶和熱浪薯片。第二天的演出中，她說演出前吃了薄餅，讓粉絲驚嘆吃了這麼多「熱氣」食物，嗓子仍然可以有如此高質素的發揮。演出中途，tuki.介紹樂隊成員，成員不僅以廣東話與觀眾打招呼，更多次高呼「燒賣」，看來是對這款港式點心情有獨鍾。