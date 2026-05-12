IT狗2.0專訪｜Stanley凌文龍愛恨交纏 岑珈其終極瘋狂必有迴響 Frankie受啟發苦中作樂

ViuTV劇集《IT狗2.0》本周進入結局篇，自開播以來每集都不少「笑到窒息」的橋段，難得是爆笑背後的貼地情節，.引發香港觀眾共鳴又不乏反思。凌文龍(小龍)、岑珈其、MIRROR成員邱士縉(Stanley)和陳瑞輝(Frankie)歸位延續《IT狗》角色，異口同聲大讚劇情走向比上季更具創意，不時懷疑「編劇個腦裝啲乜」。在劇中開發「多重宇宙」的岑珈其，預告結局周將會有更瘋狂的情節發生，交出幕前的突破演出，堅拒劇透的他大賣關子，「我相信這一幕播出，應該會有迴響。」

阿信唱歌好聽非重點 《IT狗》於2022年初播畢後，引來網上極大迴響，4年後的續作《IT狗2.0》爆笑場面亦升級，獲古天樂、AK江𤒹生、譚玉瑛、李龍基、COLLAR的蘇雅琳(Ivy So)和沈貞巧(Gao)等客串，其中演自己的AK自爆是葉念信(凌文龍飾)忠粉，受啟發創作《信之卷》已令人忍俊不禁，怎料阿信繼上季rap唱後，今季再展歌喉挑戰唱AK的《信之卷》。原來凌文龍在拍攝前一晚才決定唱歌，他笑言，「阿信要唱得好聽唔係重點，所以要諗點玩呢首歌，自己喺兩個鐘內練習，撞下有咩低能白痴嘢可以試。」作為旁觀者的岑珈其憶述，「重點係唱唱吓，後面的布景塌下來，全部都驚訝係咩事，導演叫大家唔好停，timing好準，真係好正。」換言之，觀眾看到是真倒塌加補拍鏡頭。

瘋狂挑戰大滿足 談到暴走劇情，岑珈其化身ViuTV劇集《教束》學生角色麥浩賢、《二月廿九》和《940920》角色巴西龜、《和解在後》角色鍾信立和《緣路山旮旯》角色邱志厚上身後，將迎接更瘋狂的挑戰。他直言收到劇本已感難以置信，立即追問簡君晋導演是否認真，直至真正拍攝仍半信半疑，是從演以來最破格的幕前演出，「我作為演員覺得好大挑戰，但導演叫我相信佢，會好好玩，當我哋合力完事，真係好大滿足感。」為保持驚喜，他欲言又止，「總之真係好瘋狂，我相信播出街，應該會有迴響！因為隔咗兩年，我自己都有迴響！」話說回來，珈其強調角色Kenneth今季更立體，例如助Never和Tony(楊樂文飾)找尋情緒支援、陪阿信傾談收購、助Jayden(魏浚笙飾)開發新App等，「雖然今季佢依然都係自私，但有些事情令他想起初心。」

Kam與白痴 一線之差 相隔兩年拍《IT狗2.0》重拾角色，面對不同處境各有成長，人物關係亦有變化。上季葉念信曾以防狼器電擊Marcus，今季Marcus裸辭離開PayPayEgg，協助阿信拓展業務，Stanley形容，「今季兩人關係微妙，有點愛恨交纏，就像諸葛亮和周瑜。」小龍補充，「因為Marcus都係有信念嘅人，只不過入錯公司信錯人，大家信念和價值觀開始越來越近，所以愛與恨交纏。」Stanley今季與小龍有更多對手戲，Marcus型爆自帶「嫪毐邪惡bgm」，與阿信扮型的來回對手戲，網民津津樂道，流傳不同款式「Meme圖」，小龍笑言，「因為佢真係型，但我學佢就好Kam，就好有喜劇效果。」戲裡戲外，兩人惺惺相惜，Stanley讚嘆，「從《IT狗》開始已覺小龍好犀利，因為阿信這角色一線之差，佢做到好笑地Kam，但好易變成好傻嘅白痴，所以佢做得好好。」

Never 似返個人 Frankie上季演出Never的獨特風格，是經過他與簡導的多番微調，將Never具體化地展現在螢幕前，今季的挑戰是如何展現「Never式」喜怒哀樂，今季Never開發遊戲「光Hunter」，先被搶光環，接著更遭女權組織SheIT指控違返DEI多元共融原則，發動網軍圍攻勒索，Frankie形容，「上季Never沒什麼情緒波動，今季他似返個人，起碼會有啲唔開心和無助。」他指Never是現實中不易存在的人，卻為真實生活帶來啟發，「好多謝簡導找我演Never，真係別有一番體會，因為佢嘅人生係灰暗而樂觀，這概念對我來講好新，都幫我走過一啲艱難時間，佢嘅悲觀地樂觀真係好勁，如何苦中作樂，都真係幫到忙。」問到有何具體例子時，Stanley就幫口指拍MIRROR團歌MV，烈日當空仍繼續拍得開心。

信念實踐要累積 隨著PayPayDuck業務擴充和上巿，面對首席顧問Lisa(蔣怡飾)的壓力，葉念信會否黑化成關注點。在不劇透的原則下，凌文龍留下可圈可點的註腳，「佢嘅信念係Make a Better Tomorrow，但面對世界走得咁快，究竟你係跟著它走？被他打垮？或是真係會影響到它？還是你以為影響咗，其實係被世界打垮？阿信和PayPayDuck都一直面對這問題。」他認為信念的實踐，必需經過累積，同時是認清信念並非妄想和傷害他人，「即使係想為這世界好，行第一步未必成功，甚至行到第100步都唔會覺得成功，或有人明白你，但其實你一直儲存，可能去到200步，突然好多人明白發生咩事。」岑珈其亦贊同，「雖然每個人力量好渺小，哪怕你只係做好自己崗位，其實都已經幫緊呢個世界，可能你會慢慢感染身邊嘅人。」

化打擊為養分 《IT狗》系列絕不是純稡搞笑的劇集，觀眾對作品的詮釋，創作團隊和演員都無法控制，當遇上期望落差時，又會如何面對？凌文龍率先表示，「我哋對角色或作品的睇法，會以自己選擇的方式跟觀眾分享，但有時可能層次或涵蓋未夠，都會質疑自己係咪做得太差，但唔好被情緒淹沒自己，不斷話自己廢柴係冇用，只會不斷內耗。相反，如果搵到問題，就有所學習，令自己進步。」Stanley亦認為沒必要因一兩套作品打擊自己，他坦言，「演員從試鏡一刻已不停失敗受打擊，呢啲反而係養分令自己演繹上更接近角色。即使好叻嘅影帝重看自己作品，都會覺得有欠缺，正因為咁先會有心令自己進步。」

團隊令作品昇華 「智者」Frankie嘗試總結，提醒別要忘記團隊的力量，「最緊要係知道自己做什麼、想向觀眾表達什麼，冇經過自己思考和消化，拍幾多套作品都沒意思。其實團隊好大，即使改改背景音樂，效果已截然不同。要相信只要自己做好本分，其他人可令這一幕戲昇華，呢啲都係預計唔到。所以最重要係做好自己，將自己變成一顆有用嘅齒輪，讓其他齒輪一齊運行。」 文：Grace 攝：吳康琦 Stanley & Frankie 服裝 Top: Feng Chen Wang by Lane Crawford Bottom: Sandro Shoes: Christian Louboutin Glasses: Gentle Monster Puyi Optical Accessories: Apm Monaco