湯怡母親節挑戰HYROX獲囡囡到場打氣 盼明年與麥秋成再戰

湯怡(Kathy)今個母親節非常難忘，事關她選擇以一個特別方式慶祝，參加國際頂級耐力賽HYROX。她說︰「事源就係我IG突然之間彈咗關於Hyrox嘅嘢出嚟，就問經理人其實難唔難玩㗎，講講吓就諗住同佢兩個一齊玩。係比賽前一個月左右先發生呢件事，第二日就報咗名。其實結咗婚有小朋友之後同之前嘅生活真係好唔同，一直都好想做返以前做嘅嘢，例如跑馬拉松或者做返gym，所以今次係一個開始嚟嘅。」

她坦言有想過跟老公一齊參與，然而老公不在港，忙於巡迴的工作，加上發現一男一女參與的話，女仔做的量是跟男仔一樣，對她來說很吃力，所以轉找經理人一齊玩。