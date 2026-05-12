湯怡母親節挑戰HYROX獲囡囡到場打氣 盼明年與麥秋成再戰

湯怡(Kathy)今個母親節非常難忘，事關她選擇以一個特別方式慶祝，參加國際頂級耐力賽HYROX。她說︰「事源就係我IG突然之間彈咗關於Hyrox嘅嘢出嚟，就問經理人其實難唔難玩㗎，講講吓就諗住同佢兩個一齊玩。係比賽前一個月左右先發生呢件事，第二日就報咗名。其實結咗婚有小朋友之後同之前嘅生活真係好唔同，一直都好想做返以前做嘅嘢，例如跑馬拉松或者做返gym，所以今次係一個開始嚟嘅。」
她坦言有想過跟老公一齊參與，然而老公不在港，忙於巡迴的工作，加上發現一男一女參與的話，女仔做的量是跟男仔一樣，對她來說很吃力，所以轉找經理人一齊玩。
她表示當中最辛苦是要重拾做運動，她說︰「雖然自己跑開步，但我大髀力量係好弱，今次八成嘅都係用隻腳去做，所以呢個對我嚟講都係有啲吃力。其實我買咗成set啞鈴喺屋企，但因為真係太忙，買咗返嚟淨係擺，哈哈。其實HYROX係分三日，我特登揀母親節呢一日，一嚟係俾自己一份嘅小禮物，二來我都想QQ睇住媽咪做呢個挑戰，佢嚟咗同我打氣，佢見到我不停喺度嗌：『媽咪加油、媽咪加油。』對於我嚟講其實好開心好鼓舞。
她指HYROX跟馬松拉的氣氛十分不同︰「跑馬拉松可能你到終點先有機會見到自己嘅朋友、屋企人，雖然從來都未試過，哈哈。今次所有屋企人朋友喺場館入面，做每個Section、Station，都見到佢哋，所以個感覺真係兩回事。」問到囡囡送母親節禮物，她表示囡囡畫了一幅畫及寫了一張卡，更在學校學整了一個筆插，但送完俾我之後佢自己拎返，哈哈，佢話係佢自己㗎喎，不過唔緊要嘅，因為佢而家識寫字又識表達，呢個對我嚟講係好開心。