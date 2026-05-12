魔音女團｜8強「魔音」誕生！ 莊子璇廖慧儀接受挑戰爭取最後進級席位

《魔音女團》昨日(12日)一集宣布了「團隊考試日」的最終結果，A組《綠野仙蹤》及B組《你瘦夠了嗎？》勝出，兩組的2位隊長（排名不分先後）宋宛穎、倪樂琳，及6名隊員倪嘉雯、鄧凱文、盧映彤、俞可程、邢慧敏及王汛文全部成功進級。

至於被淘汰的莊子璇、葉靖儀、喬美莎、陳熙蕊、廖慧儀、穎喬、李尹嫣及蔡華英則獲安排「重考Solo」機會，8人輪流Solo重演之前的團隊歌後，最好表現的4位可「復活」，其餘四位則被淘汰。「重考Solo」的難度在於、8位練習生除需抓緊12小時的黃金時間，更是在沒有任何導師的情況下靠自身能力全力提升唱功、舞功及台風，絕對是一場真正的實力比併。