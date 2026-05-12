羅啟豪率先披露演唱會歌單主題 率先披露演唱會歌單主題

Ramon表示，完成後好有滿足感，首先今次與團隊一起創作獨白，亦有運用AI幫助，啟豪坦言：「自己中文真係唔叻，而家入咗行真係要進步得快啲，AI幫自己創作之餘，亦有幫自己改善中文。」小劇場當中有好多精警或者感動嘅句子，問到是否自身經歷，Ramon說：「都有啲㗎，亦有啲係觀察身邊人嘅故事。」
獨白包含迷惘、深情、激動、失而復得等各種情緒演繹，啟豪解釋：「其實自己都好有興趣演戲，但暫時未有機會，正好借住呢個音樂小劇場過吓戲癮，希望可以不定時咁做落去，當成係試鏡等導演監製睇吓我有冇演戲潛質！」Ramon外表斯文，心底裏卻渴望嘗試不同片種，甚至殺手、奸角等等反差極大的角色，他笑言：「總之我想演啲同自己完全唔同嘅角色，俾人知道其實我仲有其他面貌！」
在《雙聲演唱會》又會不會演繹《信天翁》及小劇場的歌單？Ramon說：「我同製作團隊開咗好多次會，希望帶嚟最精彩嘅成果畀每一位入場嘅觀眾，rundown 暫時要保持神秘感，可以講除咗會唱自己歌之外，順應近期八、九十年代經典廣東歌嘅熱潮，我同輝智會唱好多大家一定好鍾意嘅金曲，亦有一啲大家可能少啲聽，但係一聽就心諗：『係喎，唔記得咗呢首咁正嘅歌添！』我哋會用各自唔同得嚟又好夾嘅方法去演繹呢啲歌，有信心觀眾一定會好鐘意！」
羅啟豪音樂小劇場之《歌單中的密碼》 介紹：
羅啟豪：「我鍾意聽歌尤其是 sidetrack，鍾意到一個病態嘅地步，決定會不定期將我喜愛嘅歌曲製作成一個小劇場去分享俾大家，希望更多滄海遺珠被聽見、被欣賞，希望你會喺我分享嘅歌單裏面，搵到你都想循環播放嘅旋律 。」
告別戀曲 - 關淑怡
幽靈 - 彭羚
當天那真我 - 倫永亮
還未分享的歌單 - 羅啟豪
愛情．進站 - 許茹芸
多少人 - 呂方
失戀多一次 - 鄭秀文
月球上的藍玫瑰 - 羅啟豪
拔河 - 陳奕迅、梁漢文
Places We Won’t Walk - Bruno Major
信天翁 - 許志安
寵愛 - 林憶蓮
畫中密碼 - 羅啟豪
因爲你世界又多一份光亮 - 衛蘭