羅啟豪率先披露演唱會歌單主題 率先披露演唱會歌單主題

羅啟豪（Ramon）近日忙於籌備六月偕譚輝智合作的紅館《雙聲演唱會》，仍不忘在社交平台分享新搞作「羅啟豪音樂小劇場之《歌單中的密碼》」，Ramon說：「最近有音樂串流平台邀請我主持一個鐘頭嘅音樂節目，可以揀自己鍾意嘅歌、同聽眾傾吓偈，一收到呢個邀請就好開心，我真係有好多 sidetrack 或者滄海遺珠想同大家分享。」Ramon靈機一觸，想到將所選的14首歌串連成一個故事，並以劇場版呈現網上最熱門劇情「撞跌對方耳機」去開展的愛情故事 ，可惜基於技術問題，直播時聽眾聽不清楚部分獨白，Ramon決定動手將整個小劇場重新錄製一次，並放在社交平台分享。

Ramon表示，完成後好有滿足感，首先今次與團隊一起創作獨白，亦有運用AI幫助，啟豪坦言：「自己中文真係唔叻，而家入咗行真係要進步得快啲，AI幫自己創作之餘，亦有幫自己改善中文。」小劇場當中有好多精警或者感動嘅句子，問到是否自身經歷，Ramon說：「都有啲㗎，亦有啲係觀察身邊人嘅故事。」 獨白包含迷惘、深情、激動、失而復得等各種情緒演繹，啟豪解釋：「其實自己都好有興趣演戲，但暫時未有機會，正好借住呢個音樂小劇場過吓戲癮，希望可以不定時咁做落去，當成係試鏡等導演監製睇吓我有冇演戲潛質！」Ramon外表斯文，心底裏卻渴望嘗試不同片種，甚至殺手、奸角等等反差極大的角色，他笑言：「總之我想演啲同自己完全唔同嘅角色，俾人知道其實我仲有其他面貌！」

今次選曲類型非常廣泛，由關淑怡、鄭秀文、許茹芸，到英文歌甚至衛蘭今年新歌《因爲你世界又多一份光亮》，以及許志安剛剛推出的《信天翁》，Ramon忙於預備演唱會都有時間聽新歌？他說：「入行前已習慣每一日都會上網，睇吓當日出咗乜嘢新歌或者新碟，而家確實係忙咗，但係都擺低唔到呢個熱愛，當日一聽到《信天翁》就好鍾意，諗過喺網上面翻唱，點知遇到呢個機緣，就一定要揀呢首歌，感覺仲特別！」

在《雙聲演唱會》又會不會演繹《信天翁》及小劇場的歌單？Ramon說：「我同製作團隊開咗好多次會，希望帶嚟最精彩嘅成果畀每一位入場嘅觀眾，rundown 暫時要保持神秘感，可以講除咗會唱自己歌之外，順應近期八、九十年代經典廣東歌嘅熱潮，我同輝智會唱好多大家一定好鍾意嘅金曲，亦有一啲大家可能少啲聽，但係一聽就心諗：『係喎，唔記得咗呢首咁正嘅歌添！』我哋會用各自唔同得嚟又好夾嘅方法去演繹呢啲歌，有信心觀眾一定會好鐘意！」 羅啟豪音樂小劇場之《歌單中的密碼》 介紹：

羅啟豪：「我鍾意聽歌尤其是 sidetrack，鍾意到一個病態嘅地步，決定會不定期將我喜愛嘅歌曲製作成一個小劇場去分享俾大家，希望更多滄海遺珠被聽見、被欣賞，希望你會喺我分享嘅歌單裏面，搵到你都想循環播放嘅旋律 。」 告別戀曲 - 關淑怡 幽靈 - 彭羚 當天那真我 - 倫永亮 還未分享的歌單 - 羅啟豪 愛情．進站 - 許茹芸 多少人 - 呂方 失戀多一次 - 鄭秀文 月球上的藍玫瑰 - 羅啟豪 拔河 - 陳奕迅、梁漢文 Places We Won’t Walk - Bruno Major 信天翁 - 許志安 寵愛 - 林憶蓮 畫中密碼 - 羅啟豪 因爲你世界又多一份光亮 - 衛蘭