羅霖曾展望7‧5擔任模特兒比賽評判嘉賓 徐濤睇好3歲童模

由國際名模教母徐濤老師（Murine）創辦的「徐濤專業模特兒學校」及「Murine Tsui Modelling Agency Limited」主辦之年度時尚盛事《Hong Kong' s Next Top Model 2026》，日前圓滿舉行初賽。今年大賽以香港賽區作主力，吸引大批本地潛力新星參與，場面熱鬧，競爭相當激烈。
今年賽事焦點除了多位高質素參賽者外，大會更特別新增『全球國際華人超級至尊大獎』，連同全場總冠軍及『全球國際傑出優秀大獎』，總獎金高達港幣21,000元。總決賽將於7月5日假尖沙咀唯港薈（Hotel ICON）隆重舉行，屆時將頒發全場總冠軍及多個大獎。總冠軍更可獲價值港幣十萬元超模訓練課程、3年模特兒合約，以及代表香港參加 International Next Top Model 國際總決賽，更有機會前往日本時裝周演出（包來回機票），並參與泰國及韓國時裝表演，全面進軍國際時尚舞台。
今年初賽邀請多位星級嘉賓及專業導師擔任評判，包括國際名模教母徐濤老師、香港名模及儀態導師Ann Ho、星級模特導師模二代高靖（Chantel）、亞洲小姐Connie等，以專業角度從台風、自信、服裝演繹、鏡頭感及整體氣場等多方面進行評分。此外，大會亦預告，羅霖將於7月5日總決賽驚喜擔任評判和主禮嘉賓，曾展望則會擔任主禮嘉賓，勢令決賽當晚星光熠熠。
徐濤老師表示：「去年有很多海外參賽者專程來港參加，但今年因為機票及國際局勢影響，所以今年主力發展香港賽區。不過今年參賽者質素依然非常高，尤其很多小朋友年紀輕輕已經非常專業，行Catwalk時完全不怯場，令我非常驚喜。」她續指：「現在的小朋友真的很厲害，我們3歲時可能還在做夢，但他們已經可以站上大型舞台，非常有自信。」
今年最受矚目的參賽者之一，必定是年僅3歲的兒童組熱門選手林澋鉎Kingston。雖然只有3歲，但Kingston已跟隨徐濤老師到訪多個地方參與時裝表演，包括深圳時裝節、泰國時裝節，未來更將參與北京時裝節及香港時裝節，舞台經驗相當豐富。
徐濤老師大讚Kingston由最初怕醜，到現在能夠自信行騷，進步非常大，更形容他是今年最具潛力的小小超模之一。
《Hong Kong’s Next Top Model 2026》15位大熱晉級選手名單亦正式曝光，當中兒童組及青少年組競爭最為激烈。兒童組方面，包括3歲林澋鉎Kingston、9歲Mason Heung Pak Long、4歲10個月甄昭延Luna，5歲劉蔓君Mia、以及9歲侯奕妤Laurell。
青少年組則有12歲黃思澄Claire、16歲廖德澔Jacky、12歲吳雨芯Kaycee、15歲熊夢缘、14歲方嘉靖、12歲的俄羅斯混血兒斯多羅塏娸Alicia Sidorov，以及15歲馬睿言Dion。
成人組熱門包括24歲徐凱寧Kenny、23歲黎坤鍵Jace，以及28歲陳梓曦Athena。熟齡組則有45歲李橋芝Jennifer參賽。