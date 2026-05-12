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娛樂
出版：2026-May-12 22:24
更新：2026-May-12 22:24

羅霖曾展望7‧5擔任模特兒比賽評判嘉賓 徐濤睇好3歲童模

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1a.徐濤老師、高靖與進入決賽的參賽者合照

徐濤老師、高靖與進入決賽的參賽者合照。

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由國際名模教母徐濤老師（Murine）創辦的「徐濤專業模特兒學校」及「Murine Tsui Modelling Agency Limited」主辦之年度時尚盛事《Hong Kong' s Next Top Model 2026》，日前圓滿舉行初賽。今年大賽以香港賽區作主力，吸引大批本地潛力新星參與，場面熱鬧，競爭相當激烈。

今年賽事焦點除了多位高質素參賽者外，大會更特別新增『全球國際華人超級至尊大獎』，連同全場總冠軍及『全球國際傑出優秀大獎』，總獎金高達港幣21,000元。總決賽將於75日假尖沙咀唯港薈（Hotel ICON）隆重舉行，屆時將頒發全場總冠軍及多個大獎。總冠軍更可獲價值港幣十萬元超模訓練課程、3年模特兒合約，以及代表香港參加 International Next Top Model 國際總決賽，更有機會前往日本時裝周演出（包來回機票），並參與泰國及韓國時裝表演，全面進軍國際時尚舞台。

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17.初賽海報 Hong Kong's Next Top Model 2026

《Hong Kong' s Next Top Model 2026》，日前圓滿舉行初賽。

今年初賽邀請多位星級嘉賓及專業導師擔任評判，包括國際名模教母徐濤老師、香港名模及儀態導師Ann Ho、星級模特導師模二代高靖（Chantel）、亞洲小姐Connie等，以專業角度從台風、自信、服裝演繹、鏡頭感及整體氣場等多方面進行評分。此外，大會亦預告，羅霖將於75日總決賽驚喜擔任評判和主禮嘉賓，曾展望則會擔任主禮嘉賓，勢令決賽當晚星光熠熠。

徐濤老師表示：「去年有很多海外參賽者專程來港參加，但今年因為機票及國際局勢影響，所以今年主力發展香港賽區。不過今年參賽者質素依然非常高，尤其很多小朋友年紀輕輕已經非常專業，行Catwalk時完全不怯場，令我非常驚喜。」她續指：「現在的小朋友真的很厲害，我們3歲時可能還在做夢，但他們已經可以站上大型舞台，非常有自信。」

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1b.初賽評判團

初賽評判團

今年最受矚目的參賽者之一，必定是年僅3歲的兒童組熱門選手林澋鉎Kingston。雖然只有3歲，但Kingston已跟隨徐濤老師到訪多個地方參與時裝表演，包括深圳時裝節、泰國時裝節，未來更將參與北京時裝節及香港時裝節，舞台經驗相當豐富。

徐濤老師大讚Kingston由最初怕醜，到現在能夠自信行騷，進步非常大，更形容他是今年最具潛力的小小超模之一。

2a.徐濤老師與模二代高靖，與大熱的３歲林澋鉎Kingston

徐濤老師與模二代高靖，與大熱的３歲林澋鉎Kingston合照。

Hong Kong’s Next Top Model 202615位大熱晉級選手名單亦正式曝光，當中兒童組及青少年組競爭最為激烈。兒童組方面，包括3歲林澋鉎Kingston9Mason Heung Pak Long410個月甄昭延Luna5歲劉蔓君Mia、以及9歲侯奕妤Laurell

青少年組則有12歲黃思澄Claire16歲廖德澔Jacky12歲吳雨芯Kaycee15歲熊夢缘、14歲方嘉靖、12歲的俄羅斯混血兒斯多羅塏娸Alicia Sidorov，以及15歲馬睿言Dion

成人組熱門包括24歲徐凱寧Kenny23歲黎坤鍵Jace，以及28歲陳梓曦Athena。熟齡組則有45歲李橋芝Jennifer參賽。

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4.大熱 徐濤老師與大熱母子合照(左為媽媽)熟齡組李橋芝Jennifer;(右為兒子)兒童組香柏朗Mason 3.大熱 徐濤老師與劉蔓君Mia(5歲) 2b.大熱 林澋鉎Kingston (3歲) 7a.大熱 陳梓曦 Athena(1) 5.大熱 甄昭延 Luna(4歲10個月) 6.大熱 侯奕妤 Laurell (9歲) 8.大熱 斯多羅塏娸Alicia Sidorov (12歲) 俄羅斯混血兒 9.大熱 吳雨芯 Kaycee(12歲) 11.大熱 熊夢缘(15歲) 10.大熱 黃思澄Claire(12歲) 14.馬睿言Dion 13.大熱 Kenny徐凱寧(24歲) 15.方嘉靖(14歲) 16.大熱 黎坤鍵Jace(23歲) 12.大熱 廖德㵆Jacky(16歲)

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