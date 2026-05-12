羅霖曾展望7‧5擔任模特兒比賽評判嘉賓 徐濤睇好3歲童模

今年賽事焦點除了多位高質素參賽者外，大會更特別新增『全球國際華人超級至尊大獎』，連同全場總冠軍及『全球國際傑出優秀大獎』，總獎金高達港幣21,000元。總決賽將於7月5日假尖沙咀唯港薈（Hotel ICON）隆重舉行，屆時將頒發全場總冠軍及多個大獎。總冠軍更可獲價值港幣十萬元超模訓練課程、3年模特兒合約，以及代表香港參加 International Next Top Model 國際總決賽，更有機會前往日本時裝周演出（包來回機票），並參與泰國及韓國時裝表演，全面進軍國際時尚舞台。

由國際名模教母徐濤老師（Murine）創辦的「徐濤專業模特兒學校」及「Murine Tsui Modelling Agency Limited」主辦之年度時尚盛事《Hong Kong' s Next Top Model 2026》，日前圓滿舉行初賽。今年大賽以香港賽區作主力，吸引大批本地潛力新星參與，場面熱鬧，競爭相當激烈。

今年初賽邀請多位星級嘉賓及專業導師擔任評判，包括國際名模教母徐濤老師、香港名模及儀態導師Ann Ho、星級模特導師模二代高靖（Chantel）、亞洲小姐Connie等，以專業角度從台風、自信、服裝演繹、鏡頭感及整體氣場等多方面進行評分。此外，大會亦預告，羅霖將於7月5日總決賽驚喜擔任評判和主禮嘉賓，曾展望則會擔任主禮嘉賓，勢令決賽當晚星光熠熠。

徐濤老師表示：「去年有很多海外參賽者專程來港參加，但今年因為機票及國際局勢影響，所以今年主力發展香港賽區。不過今年參賽者質素依然非常高，尤其很多小朋友年紀輕輕已經非常專業，行Catwalk時完全不怯場，令我非常驚喜。」她續指：「現在的小朋友真的很厲害，我們3歲時可能還在做夢，但他們已經可以站上大型舞台，非常有自信。」