劉俊謙師弟曾向鎮入圍全球OTT大獎最佳新人 隔空向「老竇」張家輝報喜

由釜山國際影展與韓國廣電推廣協會聯合主辦的「全球OTT大獎（Asia Contents Awards & Global OTT Awards）」今日公布入圍名單。新銳演員曾向鎮憑藉在香港影集《絕命法官》中的精湛表現，強勢入圍「最佳新人獎」。去年台灣演員林廷憶也曾以《影后》「史艾瑪」一角奪下獎項，曾向鎮此次入圍備受期待。

在影集《絕命法官》中，曾向鎮與影帝張家輝、金像獎影后鮑起靜及蔡思韵、朱栢康等同台演出。他飾演張家輝的兒子。劇中他本是品學兼優的學生，卻因氣喘發作意外撞死黑幫老大之子，進而引發後續一連串連鎖反應，讓父親張家輝陷入萬劫不復的深淵。

得知入圍喜訊後，曾向鎮第一時間激動表示，最想對戲中的父親張家輝喊話「爸，我入圍了！」，並且感性謝謝前輩們的照顧，「家輝哥和鮑姐在戲裡戲外都把我當成親生兒子和外孫看待，給了我很大的安全感。這次入圍對我是莫大的鼓勵，謝謝監製與優酷平台，我會繼續努力拍攝更多作品。」