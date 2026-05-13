盧慧敏首張EP 《Unveilings》音樂會似辦婚禮 封面大玩黑色有寓意

由天橋行到上舞台，初登樂壇的盧慧敏Amy Lo成績非常亮麗，在四大樂壇頒獎禮上捧走兩金兩銀女新人獎項，早前推出首張EP 《Unveilings》，並於中環Soho House舉行album launch party。梁禮彥導演、許恩怡Natalie、林熙彤Hazel、陳健安、梁釗峰和藍奕持Lester等捧場。Amy坦言看著台下的親友和Fans，感覺像與音樂舉行了一場婚禮。

音樂會開始，Amy以《白牆》打頭陣，從樓下一步一步踏上樓梯，邊唱邊行到以不同燈飾布置的舞台，之後還演唱《藍染》、《綠縈》、《黑繩》、《Red Fleg》和《粉月》等新碟內作品，以及2首cover歌曲，觀眾反應熱烈。完騷後，Amy情緒仍然高漲：「心情好複雜，推出第一隻EP同埋第一場個人音樂會，呢個情感真係好濃郁，我仲消化緊。喺台上見到好多面孔，由我開始做Model，每日陪我跑10個試鏡嘅同事，亦有以前嘅朋友，好開心！」