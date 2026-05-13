綿羊偵探團｜金像影后愛瑪湯遜加盟「狼人」曉治積曼化身最具魅力偵探片受害者

《綿羊偵探團》5 月 14 日香港上映。

曉治積曼（Hugh Jackman）在新片《綿羊偵探團》（The Sheep Detectives）中扮演牧羊人，被形容為最具魅力偵探片受害者，該片明天（14日）登陸香港大銀幕。《綿羊偵探團》幕後班底極其鼎盛，由《迷你兵團》（Minions）系列導演Kyle Balda執導，並由憑《最後生還者》、《切爾諾貝爾：傷心的兒童》橫掃各大獎項的金牌編劇Craig Mazin親自操刀。電影改編自全球暢銷小說《Three Bags Full》，以獨特的「綿羊視角」切入，將嚴肅的懸疑推理融入爆笑喜劇元素，成就年度最期待的話題之作。

《綿羊偵探團》集奇思妙想、兇案謎團、偵探解謎於一身，細膩描寫人類故事，還有最重要的主角，擬人化的綿羊！監製Lindsay Doran於19年前讀到Leonie Swann的小說《綿羊偵探團》（Three Bags Full），發現故事蘊含所有電影夢寐以求的元素。Doran指：「Leonie的小說充滿有趣且令人驚訝的綿羊角色，同時很多設定都能發展成電影橋段，例如綿羊會選擇忘記任何不愉快的事、羊群對非產季出生的羊羊很不友好，甚至會對上帝有非常奇特的看法，這個故事比我想像中更豐富。」 在解謎之前，首先需要一個領導羊群的靈魂人物牧羊人佐治。他要像經典偵探片受害者一樣，雖然出場短暫，其身影卻籠罩整個故事，他要在開場15分鐘內徹底贏得觀眾的心，調皮且充滿人格魅力，像愛護孩子般疼愛他的羊，讓觀眾願意追看一班綿羊追兇的故事！

實力派巨星助陣 從「狼人」到牧羊人，曉治積曼指劇本溫暖又扣人心弦，甚至讓他哭了三次！他指沒有靈魂的喜劇是無法令人滿足的，而這充滿感情的故事正是觀眾渴望的，被感動、被驚喜、被帶入一個動人的世界。 在聰明的綿羊偵探團出現前，先介紹一眾同樣個性鮮明，甚至各懷鬼胎的人類角色！有兇案出現，當然少不免有警察調查，可是故事的警察Tim（Nicholas Braun飾）是眾人眼中無能的警察，一直想有些作為向鎮民證明自己。編劇更形容他氣質溫和，其實很像那些綿羊，在羊群成長的同時，他也必須學會長大。《綿羊偵探團》還有好戲之人、金像影后愛瑪湯遜（Emma Thompson）飾演律師Harbottle夫人。