田蕊妮停工抗癌靠繪畫陶冶心靈 慢下來過休養日子啟發杜汶澤

已移居台灣的48歲視后田蕊妮，前年12月透露做身體檢查時發現肺部陰影，確診患上非常初期的肺腺癌，完成手術後田蕊妮身上留有疤痕。上月（4月17日），田蕊妮在社交網撰長文自揭身體狀況時好時壞，更持續低燒，懷疑是細菌感染，看中西醫及進出醫院也找不到病因，在醫生建議，她入院接受淋巴切片的檢查，終於確認是癌細胞。

田蕊妮當時表示正接受標靶藥物治療，需全面停工，專心休養。由確診癌病復發的不安，她在短短一個月內，心情有極大逆轉，享受現在慢下來感受生活，更趁休養日子，正式啟動她多年沒有扚起心肝實踐的繪畫大計，昨日（12日）她出story上載一堆顏料相片，寫下︰「終於開始一樣想做好耐嘅事」，又在限時動態分享畫作表示「新手嘅我搵啲嘢抄下先」，她亦打趣自稱︰「我是不加思索。」至於老公杜汶澤近日也在社交網提到太太在家養病，自己白天在外工作，每日一早一晚兩夫妻定必一起，而他回家都會問阿田︰「今天過得怎樣？」阿澤說老婆總是回答︰「很好。」文中他又寫道：「有天我也是如常地問候他，他說：『雖然我身邊抱恙，但心靈卻很平靜。每天在家休息，有狗狗陪伴，插插花、打打坐、吃飯、睡覺，做了幾十年人，從未試過這樣，感覺很好。』」可見阿田的平和感染身邊人。正為新戲《鬼見愁》擔任導演的阿澤，每天有一千個問題要解決，他說心煩難免，但當聽到患病的老婆也能以好心情度過每天，他說︰「我也受到影響，平靜多了。」