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娛樂
出版：2026-May-13 16:02
更新：2026-May-13 16:02

勝獅啤酒繼承人拍片否認性侵細佬 Hiso Psi公開錄音證兄弟亂倫

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泰國女星Mild嫁入豪門後，丈夫家族爆出醜聞。

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泰國女星MildLapassalan Jiravechsoontornkul）去年嫁入豪門，丈夫Hiso Pi正是泰國啤酒商Singha（勝獅啤酒）的繼承人，Mild正為丈夫懷有身孕，日前近日卻驚爆勝獅啤酒家族醜聞，Hiso Pi被親弟Hiso Psi公開指控，在影片中哭訴自己從少年時期開始，遭親兄多次性侵長達12年，事件連日來震撼泰國當地。

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針對Hiso Psi控訴被性侵 12年，Hiso Pi昨晚（12日）透過妻子的IG帳號發布近6分鐘影片，強調自己從未對胞弟作出任何性侵害的行為，自言事件令到其妻、即將出生的小孩及家族帶來極大衝擊，並堅決否認性侵指控，又稱當聽到弟弟認為自己曾做出這些行為時內心感到非常痛苦。他亦澄清，青春期後自己長期在英國寄宿學校就讀，與弟弟長期分隔兩地，即使放假返回泰國也多數見朋友及當時女友，否認外界對兩兄弟長期共同生活的揣測。

Hiso Psi公開了自己少年時不僅被家中保姆性侵，哥哥亦曾同樣向他侵犯，發生地點多數在家中，他日前揚言持有哥哥親口承認性侵的錄音證據。及至今日，Hiso Psi在社交網帳號公開該段錄音，是他跟親兄當面對質的內容，當中提到哥哥迫他口交，指責兄長的行為不僅是性侵，更是屬於亂倫。Hiso Pi在錄音中承認曾向弟弟作出不當行為，但卻辯稱當時只得十多歲，自言長大後就算知道做錯了也無法收回。

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