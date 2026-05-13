勝獅啤酒繼承人拍片否認性侵細佬 Hiso Psi公開錄音證兄弟亂倫

針對Hiso Psi控訴被性侵 12年，Hiso Pi昨晚（12日）透過妻子的IG帳號發布近6分鐘影片，強調自己從未對胞弟作出任何性侵害的行為，自言事件令到其妻、即將出生的小孩及家族帶來極大衝擊，並堅決否認性侵指控，又稱當聽到弟弟認為自己曾做出這些行為時內心感到非常痛苦。他亦澄清，青春期後自己長期在英國寄宿學校就讀，與弟弟長期分隔兩地，即使放假返回泰國也多數見朋友及當時女友，否認外界對兩兄弟長期共同生活的揣測。

Hiso Psi公開了自己少年時不僅被家中保姆性侵，哥哥亦曾同樣向他侵犯，發生地點多數在家中，他日前揚言持有哥哥親口承認性侵的錄音證據。及至今日，Hiso Psi在社交網帳號公開該段錄音，是他跟親兄當面對質的內容，當中提到哥哥迫他口交，指責兄長的行為不僅是性侵，更是屬於亂倫。Hiso Pi在錄音中承認曾向弟弟作出不當行為，但卻辯稱當時只得十多歲，自言長大後就算知道做錯了也無法收回。