衛詩雅首站啟德舞台「光宗耀祖」 獲音樂人招手爭取出歌：俾人笑下都好

衛詩雅今日(13日）現身旺角出席護膚品牌店開幕活動，Michelle自言有年齡焦慮，故謹慎選用護膚品、試足28日作測試水份和緊緻度，當然也會詢問醫美老公周祉安意見，她形容老公如google提供詳盡報告，問到可會互相幫對方搽護膚品，她笑言：「大家太多幻想。」更會徵用老公塊面測試遮瑕用品，試用後並為他落妝，非常sweet。

《破·地獄》原班底合作？ 衛詩雅慨嘆近年特別有年齡焦慮，「可能拍電影關係，好多時放到好大，以前唔覺但而家好明顯。」問到會否介意素顏，「其實拍戲長期素顏，所以睇得咁清楚，更加焦慮。」大滿貫金像影后和最隹女配，打破拎獎無戲拍的魔咒，她直言近日忙於睇劇本，洽談新戲拍攝，問到是否跟《破·地獄》班底再合作時，她就大賣關子，「有熟悉唔熟悉，因為同時睇緊幾個劇本，真係未透露得，亦都未清楚。」問到想拍哪類型電影時，她自言想拍喜劇，憶起看《不日成婚》劇本時，邊睇邊笑，因為整個人都開心，「老公都開心啲，拍《破·地獄》時佢都係唔係好敢同我講嘢，我真係想破佢地獄咁，佢都好驚，我拍完都話唔好意思，我都盡量調節自己，唔好有嘢做就大晒。」她笑言現在已結婚，要稍為收斂。

與老best同台 回憶回來 談到早前的《25+英皇群星演唱會》，首次站啟德主舞出台的感受，「好威，光宗耀祖，估唔到第一個舞台就係啟德，有幾萬個觀眾，對我嚟講，呢個破天花板！」她與陳家樂和洪卓立合作，上演《彌敦道》劇場版，她自言因入行第一套電影就是跟兩位男神合作，估不到相隔18年再於舞台合體，感受尤深，「好多回憶畫面，send返拍《四葉草》、《很想和你在一起》的片段，自己睇到眼濕濕，差唔多20年，入行第一個朋友就係佢哋。」問到表演時眼泛淚光，她表示要歸功於洪卓立，被他的歌聲感染動。

五音不全 歌聲辨識度高 衛詩雅在金像獎慶功訪問時曾戲言要跨界爭奪電影歌曲獎，她自爆英皇演唱會當晚，有音樂人向她招手，「向我揮手嘅人，真係勇氣可加，我都即刻答應：「梗係要啦！」可能對方飲大咗，嗰晚講完就無咗。」她認真表示，無意挑戰歌手專業，但玩票性質亦無妨，「可以出首歌俾大家笑下，開心下，因為我唱歌實在太好笑。」雖然當晚被指節拍全錯，但自問歌聲辨識度高，她笑言可跟洪卓立和陳家樂組隊跳唱，「到時出歌，點解可以甩晒，一定係我。正常一句我都可以走音，加埋跳舞就不得了。」她表示曾跟關智斌(Kenny)討論學唱歌，公開招募唱歌老師，挑戰教導像她五音不全的學生。