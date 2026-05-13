柳應廷演唱會｜Jer閉關備戰昇華版個唱 籲抱開盲盒心情：似曾相識又全新

MIIRROR成員柳應廷(Jer)將於5月23及24日，於亞博Arena舉行兩場《Jer Lau “The Shade of Breathing” Live 2026》演唱會，距離開show日子僅餘10日，已進入最後大直路衝線階段。向來重視每次舞台演出的Jer，昨日(12日) 完成了第一次樂隊綵排，並在社交平台的限時動態分享彩排花絮，以及健身片段。今次個唱作為1.0的延續與昇華，去年抱病上陣的Jer，為了今年能以最佳狀態示人，現已開始閉關，全力練習舞蹈及樂器，「今次希望我身體休息後，就俾一個好好嘅演出大家。」務求為樂迷帶來兩場完整的舞台劇式體驗。

心臟裝置 強勢回歸 去年以《The Shape of Breathing》為主題，將無形「呼吸」化為可見舞台，今年2.0則從「形狀」衍生出「影子」，Jer表示，「1.0同2.0某程度上都係我自己想present嘅劇本，觀眾入場會用舞台劇形式去體驗成件事。」1.0時舞台中央懸掛的心臟裝置將強勢回歸，但影像、燈光顏色與敍事角度將與1.0形成鏡像對照有顏色也會倒轉，是細節也是延續和昇華。他認為同一件事以不同方式應對，自然會帶來不同的感受、今次布置雖似曾相識，但透過平行時空的展現方式，務求讓觀眾體驗「似曾相識但又全新」的感官旅程。，

5.19推出新歌 預告演唱會首唱 今次演唱會作為1.0的昇華版，歌單除了會加入全新選曲的Cover作品，更會首次公開演唱《跌在地上的怪獸》，以及5月19日推出的最新單曲。整體編排延續舞台劇形式，直到劇本部分完結才與樂迷互動，確保故事的完整性，延續1.0的敍事風格並加以昇華。Jer在IG「劇透」彩排花絮，老best吳林峰和合作無間的王雙駿(Carl叔叔)亦有現身，熟悉的班底屆時將帶來新火花：「有好多未知嘅事情會發生喺個舞台度，入場觀眾可以準備定一個『開盲盒』嘅心情，好好享受呢兩晚表演。」Jer早前接受訪問，曾透露今年回歸節奏強的作品，未知屆時會否化身「band仔」上陣。