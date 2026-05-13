柳應廷演唱會｜Jer閉關備戰2.0昇華版 籲抱開盲盒心情：似曾相識又全新

去年演唱會帶病上場，今年柳應廷Jer在開騷前兩星期已閉關，務求以最佳狀態奉上2.0昇華版。

MIIRROR成員柳應廷(Jer)將於5月23及24日，於亞博Arena舉行兩場《Jer Lau “The Shade of Breathing” Live 2026》演唱會，距離開show日子僅餘10日，已進入最後大直路衝線階段。向來重視每次舞台演出的Jer，昨日(12日) 完成了第一次樂隊綵排，並在社交平台的限時動態分享彩排花絮，以及健身片段。

今次個唱作為1.0的延續與昇華，去年抱病上陣的Jer，為了今年能以最佳狀態示人，現已開始閉關，全力練習舞蹈及樂器，「今次希望我身體休息後，就俾一個好好嘅演出大家。」務求為樂迷帶來兩場完整的舞台劇式體驗。