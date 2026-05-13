IT狗2.0｜魏浚笙重遇人生首個角色感解良多 凌文龍敲鐘擊中「小珈其」

隨著PayPayduck掛牌上巿，凌文龍演的阿信有「黑化」之勢。令網民好肉緊。

ViuTV熱播劇集《IT狗2.0》本周進入結局篇倒數階段。昨晚(12日)播出的一集，劇情講述阿信(凌文龍飾)向 Jayden(魏浚笙 飾)提出收購「Deltouch」的建議，Jayden 最終決定拒絕好意，選擇與夥伴小春(麗英飾)堅守創業夢想。唯阿信最終在Jayden和Kenneth（岑珈其 飾）毫不知情下，暗地收購了 Deltouch 三分一股權。阿信的「黑化」舉動令網民大感震撼，紛紛猜測昔日的創業戰友是否終將反目。

麗英難忍笑

Jayden是魏浚笙（Jeffrey）第一個電視劇角色，今次重演角色，感觸良多：「今次再拍《IT狗2.0》，我覺得係經歷咗佢嘅經歷同長大，自己都變得成熟少少。」提到與「大佬」珈其的對手戲，Jeffrey 幽默表示：「Kenneth Sir成日會走嚟『潤』吓我、畀啲指示我，雖然啲指示可能冇乜用，但由於佢係評判之一，點都要畀返兩分薄面佢。」經歷兩季洗禮，Jeffrey 寄語觀眾要學會自我認同：「上天創造你都係獨一無二，所以要擁抱真實嘅自己。」

飾演小春的麗英則透露，今次拍攝最大敵人是「忍笑」：「珈其同小龍（凌文龍）成日有啲意想不到嘅火花，真係好難忍！加上劇本設定好正，Jeffrey 咁靚仔，竟然要做一個鼓勵人唔好 P 圖、用真面目示人嘅角色，呢種反差我覺得好好笑。」