IT狗2.0｜魏浚笙重遇人生首個角色感解良多 凌文龍敲鐘擊中「小珈其」

ViuTV熱播劇集《IT狗2.0》本周進入結局篇倒數階段。昨晚(12日)播出的一集，劇情講述阿信(凌文龍飾)向 Jayden(魏浚笙 飾)提出收購「Deltouch」的建議，Jayden 最終決定拒絕好意，選擇與夥伴小春(麗英飾)堅守創業夢想。唯阿信最終在Jayden和Kenneth（岑珈其 飾）毫不知情下，暗地收購了 Deltouch 三分一股權。阿信的「黑化」舉動令網民大感震撼，紛紛猜測昔日的創業戰友是否終將反目。
麗英難忍笑
Jayden是魏浚笙（Jeffrey）第一個電視劇角色，今次重演角色，感觸良多：「今次再拍《IT狗2.0》，我覺得係經歷咗佢嘅經歷同長大，自己都變得成熟少少。」提到與「大佬」珈其的對手戲，Jeffrey 幽默表示：「Kenneth Sir成日會走嚟『潤』吓我、畀啲指示我，雖然啲指示可能冇乜用，但由於佢係評判之一，點都要畀返兩分薄面佢。」經歷兩季洗禮，Jeffrey 寄語觀眾要學會自我認同：「上天創造你都係獨一無二，所以要擁抱真實嘅自己。」
飾演小春的麗英則透露，今次拍攝最大敵人是「忍笑」：「珈其同小龍（凌文龍）成日有啲意想不到嘅火花，真係好難忍！加上劇本設定好正，Jeffrey 咁靚仔，竟然要做一個鼓勵人唔好 P 圖、用真面目示人嘅角色，呢種反差我覺得好好笑。」
反思「初衷」
昨晚劇情另一亮點，莫過於 Paypayduck 終於成功掛牌上市。阿信邀請眾 Bornhub 同伴一同進行敲鐘儀式，本應是感人的一刻，豈料阿信在敲鐘當下甩手，鎚子飛脫擊中Kenneth，岑珈其面露痛苦表現，雙手保護著「小珈其」的畫面，令原本隆重場面瞬間變為爆笑鬧劇。
除了搞笑情節，第二季更著重探討科技發展的深層問題。陳湛文認為今次劇本提升了層次，不再僅限於創業辛酸，而是深入探討 Web3 與科網發展的「紅海」競爭。余逸思則補充，劇中的科技願景甚至超越現實：「我哋講緊 Web3 唔係一個口號，而係要每個人落手落腳參與。科技一直向前行，如果人類唔向前行，最終可能會被淘汰。」
最後，陳湛文盼望劇集能引發大眾對「初衷」的思考：「大家一齊行，各自發展到越行越遠，個理念係咪仲係當初咁樣？可能因為多咗顧慮，未必係遺忘咗，只不過係已經冇咁純粹。」