劉沛蘅驚訝戴蘊慧超凍齡：有點慚愧 洪天明無意追多個女

洪天明與劉沛蘅(Hillary)首度合作做主持，今日(13日)為HOY全新飲食節目《嫲嫲飯飯》錄影。今次節目特別邀請到「星級嫲嫲」戴蘊慧(真真)擔任嘉賓，大展廚藝炮製拿手家常菜，並分享廚房背後的家庭溫馨故事。Hillary 大讚57歲的戴蘊慧保養得宜：「完全唔似嫲嫲！第一次見到佢嘅感覺真係keep得好好，令我有點兒慚愧，以為佢係做孫女！」天明亦指對方保養得太好，外表根本看不出來。被兩位後輩大讚的戴蘊慧則透露個人凍齡秘訣就係保持做運動。她又坦言自己平日非常喜歡煮飯，全因為孫女喜歡吃。

時間全獻兩兒子 洪天明與 Hillary 談到彼此默契時，Hillary 笑言自己性格比較慢熱，幸得天明在拍攝期間多加帶領，並經常給予她發言機會。天明則透露二人之前其實不太熟絡，不過，在節目錄影了數集後，大家配合得越來越好。隨着與不同的嫲嫲相處，二人也開始反思自己與家人的關係，希望藉此向觀眾傳遞陪伴家人的重要訊息。被問到平日陪伴家人的時間是否足夠，天明坦言自從兩名兒子出生後，除了工作就是全心陪伴家人，自評陪伴時間「都OK」。不過提到是否有意追生女兒，天明坦言生女要花大量時間陪伴，現時照顧兩個兒子已經足夠，生女計劃「日後再算」。

冇時間識男仔 至於單身一段日子的 Hillary，在拍攝現場看到可愛的小朋友時，坦言自己一向喜歡小孩，每次看見都會激發童真。被追問何時尋覓另一半，Hillary 無奈表示工作太忙「冇時間」，其餘時間都用來陪伴家人。身旁的天明隨即笑言：「你想拍拖都要出去搵先㗎！」當問到天明有否好介紹時，他則開玩笑指:「我身邊嗰啲一係結咗婚一係同我差唔多年齡，唔適合你㗎喇!」