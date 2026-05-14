鄭世豪站台分享與母親珍貴回憶 吳大強壓軸表演勁歌熱舞

日前於啟德郵輪碼頭宴會中心舉行的母親節音樂盛宴《星光璀璨頌親恩》，當晚表演藝人為基金慈善大使邱芷微，加上兩位男嘉賓吳大強和鄭世豪帶來多首經典中外金曲，全場賓客掌聲不斷，在表演全晚最後一曲《真的愛你》時讚揚母愛的偉大，場面溫馨感人。

三位表演嘉賓除了在台上落力演出外，也各自分享與媽媽的珍貴回憶。基金大使邱芷微憶說兒時常陪媽媽練唱《無言的結局》，媽媽負責唱男聲、她唱女聲，這段「拍檔」歲月成為她音樂路的起點。當晚她與鄭世豪驚喜合唱這首歌，向來要求極高的母親在台下竟破天荒讚她「唱得非常好聽」，令邱芷微非常感動。鄭世豪則搞笑「出賣年齡」，他先在大屏幕展示兩張舊照並邀請觀眾上台模仿，全場爆笑，及後他表示：「一家人會在母親節聚首一堂吃大餐，互爆媽媽生前的『黑歷史』，我們一家人笑着記住她，會比哭着更有力量。」世豪感謝媽媽留給他最珍貴的那份「打不死的精神」和「管它的，反正我搞得定」的霸氣，讓他在演藝圈能一直堅持下去。