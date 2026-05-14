「賈明昇」鄒兆霆宣布離巢，暗寸TVB鬥爭仲精彩過劇本 ：不講邏輯

隨着TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》即將停拍，劇中角色亦迎來一波離別潮，在劇中飾演「賈明昇」一角的鄒兆霆，昨日也正式告別效力了8年半的TVB。他在社交網發文，除了不捨戰友，字裡行間更暗諷公司內部風波不斷，直言「現實中的職場鬥爭，真的比劇集更精彩、更不講邏輯。」

寸爆真實職場

現年30歲的鄒兆霆，透過一篇長文剖白離巢感受。他形容在TVB的3100多天，把自己從一個職場新人磨練成「老油條」，更學會「如何用最專業的笑容，去面對最令人無語的 Script」。他特別感謝公司給予的「全方位磨練」，但又意有所指地感嘆公司讓他見識到何謂真實的職場角力：「感謝萬能俠般的培訓，讓我明白一個人的潛能是無限的，​感謝這裡教會我原來現實中的職場鬥爭，真的比劇集更精彩、更不講邏輯。」

不捨戰友真情誼

雖然言語間略帶苦澀，但他對並肩作戰的同事卻充滿不捨。他深情提到那群在錄影廠捱通宵、在飯堂互相取暖的「戰友」，直言「我們之間的情誼，比任何的肥皂劇都要真摯。」回望在將軍澳電視城的青春歲月，他自嘲換來的是「一對深邃的黑眼圈，以及一身在任何極端環境下都能生存的本領。」鄒兆霆宣告決定「轉舞台」到外面的世界闖，並向舊同事送上祝福，期望大家能保持「在逆境中生存的幽默感」，最後以一句「江湖再見」作結。