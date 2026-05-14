鄧麗欣開貴展男友願包底買最貴作品 偑服吳雨霏做寄養家庭 自爆曾想過領養

鄧麗欣（Stephy）繼日前推出今年首支派台歌《仍留在這裏》後，舉行人生第二個個人畫展《常•在》，Stephy現身會展出席開幕禮，她自言畫展主題與新歌主題不謀而合，「都係想講有啲嘢經常喺你身邊，所以喺我嘅畫裡面，大家會見到花、樹、雀仔，或肉眼見唔到嘅能量，有啲嘢成日喺你身邊，可能你未必注意或察覺，但其實一直陪伴，希望大家多啲珍惜你擁有嘅嘢。」

一個月完成15幅畫 今次展出15幅作品，從年初開始籌備，大約花了一個月繪畫，她自言比原定10幅是超額完成，經理人已認購首幅作品。最喜歡是有佛像的一幅畫(《常在》)，亦是花最長時間完成，每一筆都深思熟慮，以免破壞平衡感覺。問到男友可有認購，她透露男友跟她眼光一致，最喜歡《常在》，「佢都成日問我，因為知我好擔心賣唔出，就話不如幫我買最貴嗰幅，但我問買完放喺邊，唔係俾返我吧？雖然我都好鍾意擺屋企，但我話不如俾機會有無人買，我都想同其他人結吓緣人，開發吓我嘅market，佢話如果無人買先包底啦！」今次畫展收益全數捐「香港癌症基金會」作慈善用途。

曾探望吳雨霏 聽到眼濕濕 對於「老Best」吳雨霏於母親節宣布做寄養媽媽，Stephy自言事前早已知道，並在探望Kary時已見過寄養小B，「好驚喜，好偑服佢。其實佢第一次同我講時，我都聽到眼濕濕，佢本身已有3個小朋友，真係好鍾意小朋友，但鍾意還鍾意，呢個係好大責任，佢願意負起呢個責任，好偉大，proud of佢。」Stephy指Kary本身的3名子女都愛錫新成員，都知道寄養孩子將來會離開他們，對小朋友也是另一種教育。問到可曾想過領養時，Stephy坦言，「其實我曾經有這諗法，會唔會領養小朋友，但唔係亂做決定，真係要深思熟慮，要對自己好有信心，要睇緣份，想做都要衡量自己能力，養貓養狗都一生一世，何況係小朋友。」如今Kary要照顧4名小朋友，令fans擔入復出無期，Stephy笑言最緊要老友生活開心。

笑指古天樂多機密 談到5月初的CHILL CLUB頒獎禮，她與MC張天賦、呂爵安(Edan)、陳健安合唱Cookies名曲《宇宙最強》，她笑言玩得開心，但嫌僅一日排練時間，希望下次有更多crossover。對於古天樂壓軸登場，Stephy自言全不知情，「佢好多機密，唔好咁八卦。」至於新歌《仍留在這裏》MV找來胡希文演「閨密」，其實是Stephy建議，「我哋搵緊演員時，睇到佢嘅新聞，覺得好似我其中一個閨密，就邀請佢。」MV上架後不少人睇到眼濕濕，連她的閨密都認同好似樣。