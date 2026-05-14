愛‧回家｜「熊家」開心迎接大結局 劉丹領軍多謝珍姐向新處境劇劇組搲撈

《愛·回家之開心速遞》今晚（14日）將播出第2807集。近日《愛‧回家》即將迎來大結局成為城中熱話，無綫娛樂新聞台接連兩日走訪《愛‧回家》錄影現場，訪問一眾演員感受，繼昨晚直闖「初戀Café」拍攝現場，今晚主持王鎮泉（泉叔）將到訪熊家訪問《愛‧回家》一眾核心成員：劉丹、滕麗名、呂慧儀、周嘉洛、楊明、陳浚霆、古佩玲及張景淳。

作為《愛‧回家》領軍人物，劉丹（丹爺）談到《愛‧回家》即將完結自然感觸良多：「點講呢，我依家梗係唔捨得啦！不過諗深一層，天下無不散之筵席。」並笑言會寄望在新處境劇會有新嘗試，並搞笑呼籲各人：「我哋一於一齊報名！」足見眾人對有新處境劇其實亦十分期待。

滕麗名（阿滕）則直指《愛‧回家》精神長存：「就算話（套劇）完，其實對我嚟講唔係完，我諗我個仔（指周嘉洛）係繼續會搵我！」、「咁我覺得阿爸（劉丹）就唔使講，我由《真情》對到佢依家，呢個（《愛‧回家》）精神絕對係可以順延落去。」說畢還率領眾人大叫熊家口號：「熊家精神係咩呀？見得人拜得神，唔會失禮人！」