佘詩曼性感現身超吸睛 同黃子華傾足一粒鐘認想再合作

佘詩曼今日(14日)以超性感的造型出席活動，她以一條淺綠色吊帶露背連身裙示人，更是「有前有後」非常養眼。她表示今日的性感程度可以接受，直言昨晚食生日飯時，也不禁提醒自己不要食得太多，驚凸出胃腩。她坦言自己頗愛鑽石，影相閃閃下非常漂亮。談到她在活動上透露自己非常愛戒指，每次出街一定會戴，她表示至少已經很喜歡，試過太急出門忘記戴戒指，會立即走到店舖買合心水的戒指，笑謂戴上手之後會「舒服晒」，家中亦珍藏百隻戒指。

期待跟子華再合作 今個月28日生日的她去年及前年則在拍攝中度過，最近陸逐和朋友食飯，互相交流近況。她說︰「有啲朋友通常係一年先見一、兩次，唔係我生日就係佢生日，生日飯變咗好重要交換狀況嘅環節，呢排可以一、兩個人食就可以傾下近況，互相關心下。」 早前阿佘跟黃子華一齊現身農夫演唱會，她表示當日是大家撞到，很開心可以跟子華再見面，大家在後台等農夫訪問時，二人差不多傾了一個多小時。問到二人有沒有傾合作，她表示沒有只是交流近況。她表示見到好多網民提到二人合作《絕代商嬌》、《棟篤特工》，自己都希望可以再跟子華再合作。她又提到當日是母親節，媽媽去了家燕姐的活動，自己雖然已提早一日慶祝，但也希望給媽媽驚喜，於是在農夫演唱會之後再到尖沙咀現身家燕姐活動。

湯盈盈不捨《愛．回家》 她亦好感謝農夫，因為他們治好了她的「草蜢演唱會完騷失落後遺症」，「草蜢個騷真係好正，encore再encore，睇完之後好失落，去到睇農夫可以又跳又笑！十月佢同張繼聰會再搞，我都會睇呀！」在圈中出名孝順的她被問到有沒有留意李家鼎的新聞，她表示家家有本難唸的經，每個家庭都有自己的問題，盼每個家庭都可以和睦相處。 談到她的好姊妹湯盈盈參演的《愛．回家之開心速遞》大結局，她表示在群組收到她的通知，坦言很不捨，眾人都大感驚訝。她表示自己雖然對劇集沒有甚麼太大感覺，但對演員來說拍了十年會是非常不捨的事，自己也間中收看。