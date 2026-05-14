李泳豪接受無綫訪問透露李家鼎近況 仍未知施明喪何處

施明離世後，李家鼎曾數度透過《娛壹》交代心情，並稱自己百年歸老之外，有關他的財產將由細仔李泳豪全權負責。他亦公開大仔李泳漢向他苛索金錢的錄音，泳漢的說話令人為之側目。泳漢亦向傳媒播出錄音聲帶還撃，反指是泳豪最貪錢。然而向來甚少回應家事的泳豪還撃，更播出完整錄音，泳漢亦沒有再回應，令家庭的糾紛暫時平息。

無綫今晚(14日)9點播出李泳豪足本訪問，片中見到他表示自己的心情比之前好，他透露老竇李家鼎正在休養中，身體好了很多，面也開始長肉，「依家食番多好多嘢，之前係無胃口，帶佢出街食飯或者我太太煮飯俾佢食，都係食少少就飽，其實佢冇乜心情食嘢。依家調理緊，開始有胃口，佢食完一個鐘就會肚餓，開始對食有要求，依家最鍾意食鴨腿湯飯，但就唔肯食菜。」他坦言跟鼎爺食飯時，也有向他表示全香港人都支持及擔心他，希望他可以振作及身體好。

談到太太Agnes屢被泳漢針對，他說︰「係委屈㗎，所以有必要去澄清。其實我係一個唔係咁鍾意講嘢嘅人，我選擇好多嘢唔回應，但亦都學識咗有啲嘢係要回應就必須要回應。」他表示很想知道施明喪在何處，多謝很多有心人傳訊息給他，教他如何查得媽媽落葬地方。問到會否跟哥哥泳漢聯絡，他說︰「我仲諗緊方法。」